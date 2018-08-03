Son Dakika! Başkan Erdoğan 100 Günlük Eylem Planını Açıklıyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yeni sistemin ilk 100 günlük icraat programını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Beştepe Millet ve Kongre Merkezi'nde açıklıyor.

BAKANLAR TEK TEK SUNUM YAPMIŞTI

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin hayata geçmesinin ardından 3 aşamalı bir planla ilk 100 günlük, ikinci 100 günlük ve 6 aylık icraat programını belirleyen Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'ne bu planlara göre çalışmalarını yapmalarını istedi. Geçtiğimiz gün yapılan kabine toplantısında bakanlar, ilk 100 günlük proje ve çalışmalarıyla ilgili tek tek sunum yaptı. Son halini alan icraat planını Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklıyor.

Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları;

"Aziz milletim değerli bakanlar hanfendiler, beyefendiler sizleri en kalbi duygularımlşa selamlıyorum. Misafirlerimize sizlere milletin evine hoşgeldiniz diyorum. Cumhurbaşkanlığı Hükümet siztemine resmen geçtiğimniz 24 Haziran seçim sıonuçlarının milletimize hayırlı olmasını Allah'tan temenni ediyorum. Geçmişteki örenklerinden farklı olarak bu dönüşüm tamamen demokratik siztem içinde gerçekleşmiştir. Yeni yönetim sistemimizin demokrasi tarihimizin zirvesini oluşturduğuna inanıyorum.

Muhtıralar türlü müdahaleler geriye dopğru baktığımızda pek çoğunu üzüntüuyle karşıladığımız nice acı hadiselerin böyle bir demoktarik oldunluğa erişmiş olmamızı en büğyük kazanımımz olarak görüyorum. Malazgirtte özellikle kazanılan zaferle Sultan Alparslan'dan başlayarak, Anadolu Selçuklu Devleti'ni kuran Süleyman Şahı, Ertuğrul Gazi'yi, Sultan Birinci Murah Hüdevandigar'ı, Fatih Sultan Mehmet Han'ı, Yavuz Sultan Selim Han'ı devleti yıllarca ayakta tutan Sultan Abdulhami Hanı, Kurtuluş savaşımızın Başkomutanı ve Cumhuriyetimizin banisi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve Adnan Menderesi, rahmetli Turgut Özalı ve ismini hatırlamadığım emeği geçmiş ecdadımızın her birini yad ediyorum. Amacımız ecdadımızdan aldığımız emaneti daha da yükseğe çıkararak ileriye taşımaktır."

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