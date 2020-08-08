Son Dakika: Başkan Deveci: "Kadına şiddeti önlemeliyiz"
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Son Dakika: Başkan Deveci: "Kadına şiddeti önlemeliyiz"

Son dakika yerel haberi... Başkan Deveci: "Kadına şiddeti önlemeliyiz" -Atakum Belediyesinden 'İstanbul Sözleşmesi' pankartı Atakum Belediyesi çalışanları, 'İstanbul Sözleşmesi'nin yürürlükte kalması için belediye hizmet binasına, üzerinde Mustafa Kemal Atatürk'ün bir sözü ile "İstanbul Sözleşmesi Yaşatır" mesajını içeren...

08.08.2020 13:49 | Son Güncelleme: 08.08.2020 14:23

Başkan Deveci: "Kadına şiddeti önlemeliyiz"

-Atakum Belediyesinden 'İstanbul Sözleşmesi' pankartı

SAMSUN - Atakum Belediyesi çalışanları, 'İstanbul Sözleşmesi'nin yürürlükte kalması için belediye hizmet binasına, üzerinde Mustafa Kemal Atatürk'ün bir sözü ile "İstanbul Sözleşmesi Yaşatır" mesajını içeren 75 metrekarelik dev bir pankart astı.

Atakum Belediyesinin farklı birimlerinde görev alan emekçiler, Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci'nin desteğiyle, hazırladıkları 75 metrekare büyüklüğündeki dev pankartı belediye hizmet binasına astı. Belediye binasının İsmet İnönü Bulvarı'na bakan cephesine asılan pankartta Mustafa Kemal Atatürk'ün, "Ey kahraman Türk kadını, sen yerde sürüklenmeye değil, omuzlar üstünde göklere yükselmeye layıksın" sözü yer alıyor. Ayrıca pankartın üzerinde dev harflerle "İstanbul Sözleşmesi Yaşatır" sloganı bulunuyor.

"Dayanışma çağrısında bulunuyorum"

Çalışma arkadaşlarının İstanbul Sözleşmesi'ne yönelik dayanışmalarını yürekten desteklediğini belirten Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, 2020'nin ilk yedi ayında 182 kadın cinayeti işlendiğini hatırlattı. İstanbul Sözleşmesi'ne yönelik tartışmaların başladığı temmuz ayında 36 kadının cinayete kurban gittiğini belirten Başkan Deveci, "Ülkemizdeki bu durum ortadayken İstanbul Sözleşmesi'nden ayrılmayı konuşuyor olmak doğru değil. Asıl konuşmamız gereken 'bu sözleşmedeki yükümlülükler nasıl daha etkin uygulanabilir' olmalı. Ülke olarak cinsiyet eşitliğini sağlamalıyız, kadına şiddeti önlemeliyiz, aile içi şiddeti durdurmalıyız. Bunları gerçekleştirebilmenin yolunu gösteren İstanbul Sözleşmesi'ni destekliyorum. Tüm hemşehrilerime, tüm yurttaşlara sözleşmenin tam olarak uygulanması için dayanışma çağrısında bulunuyorum" dedi.

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Son Dakika: Başkan Deveci: 'Kadına şiddeti önlemeliyiz'

Kaynak: İHA

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