Son dakika... Başkan Çolakbayrakdar: "Dönüşümle Uğurevler daha güzel olacak"
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Son dakika... Başkan Çolakbayrakdar: "Dönüşümle Uğurevler daha güzel olacak"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son dakika... Başkan Çolakbayrakdar: 'Dönüşümle Uğurevler daha güzel olacak'

Son dakika haberine göre Kocasinan Belediyesi tarafından Uğurevler Mahallesi'nde yürütülen Kentsel Dönüşüm çalışmaları kapsamında, 24 derslikli ilkokul ve 4 derslikli Anaokulu'nun inşaatı çalışmaları aralıksız devam ediyor.

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Kocasinan Belediyesi tarafından Uğurevler Mahallesi'nde yürütülen Kentsel Dönüşüm çalışmaları kapsamında, 24 derslikli ilkokul ve 4 derslikli Anaokulu'nun inşaatı çalışmaları aralıksız devam ediyor. Kentsel dönüşümle Kocasinan'ı cazibe merkezi haline getiren Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, "İhtiyaç duyulan mahallelerde başlatmış olduğumuz kentsel dönüşümle birlikte sosyal odaklı projeler üretiyoruz" dedi.

Başkan Çolakbayrakdar, kentsel dönüşümle bölgenin ihtiyacı olan yol, park ve yeşil alan gibi sosyal donatıların yapılacağını ve Kayseri'ye yakışır yeni çehresi ile Uğurevler' in daha güzel olacağını vurguladı. Dönüşümle birlikte Kayseri'de yaşayan tüm vatandaşların memnuniyeti ve yaşam kalitesini artırmayı hedeflediklerini belirten Başkan Çolakbayrakdar, "Uğurevler Mahallemizde devam eden kentsel dönüşüm, yeni yol ve çevre düzenlemesi çalışmaları ile birlikte bölgenin çehresi değişecek. Yeni yapılarla birlikte burada her türlü sosyal donatıların da yer aldığı bir bölge oluşturacağız. Hızlı bir şekilde inşai çalışmaların devam ettiği okulun yanı sıra yol, park ve çevre düzenlemesi gibi ihtiyaç duyulan tüm sosyal donatıların kentsel dönüşümle birlikte tamamlanmasını sağlayacağız. Özellikle ihtiyaç olan mahallelerde başlatmış olduğumuz kentsel dönüşümle Kocasinan'ımız, çağdaş ve modern bir görünüme kavuşacak. Kocasinan Belediyesi olarak ihtiyaç duyulan her alanda en iyisini sunabilmek için yoğun gayretimiz var. Hedefimiz en hızlı şekilde kazasız, belasız projelerin inşaatını tamamlamaktır. Şimdiden bölge sakinlerimize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Başkan Çolakbayrakdar, "Projemiz tamamlandığında yeni konutları ve Kocasinan'a yakışır yeni çevresi ile Uğurevler daha güzel olacak" diyerek sözlerini noktaladı. - KAYSERİ

Son dakika... Başkan Çolakbayrakdar: 'Dönüşümle Uğurevler daha güzel olacak'
Son dakika... Başkan Çolakbayrakdar: 'Dönüşümle Uğurevler daha güzel olacak'
Son dakika... Başkan Çolakbayrakdar: 'Dönüşümle Uğurevler daha güzel olacak'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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