Son dakika... Başkan Çetin çocuklar gibi şen
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Son dakika... Başkan Çetin çocuklar gibi şen

Son dakika... Başkan Çetin çocuklar gibi şen
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... Çukurova Belediyesi'nce 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen Çocuk Şenliği Yüzüncü Yıl Semt Kreşinde de gerçekleştirildi.

Çukurova Belediyesi'nce 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen Çocuk Şenliği Yüzüncü Yıl Semt Kreşinde de gerçekleştirildi.

Başkan Soner Çetin'in de katıldığı şenlikte miniklerin gösterileri izleyenlerden büyük beğeni aldı. Çocuklara ve velilere hitap eden Başkan Çetin, pandemi kuralları içinde yapılan etkinlerin önemini vurguladı.

Başkan Soner Çetin, ilk kreşi Belediyeevleri'nde açtıklarını daha sonra kreşlerin sayısının 8'e çıktığını ve 9'uncu kreşin Mahfesığmaz'a yapıldığını belirterek, "Kreşlerimiz büyük ilgi görüyor. Biliyoruz ki kadın istihdamının önündeki en büyük engel annelerinin çocuklarını güvenle emanet edebilecekleri yer olmamasıdır. Bundan hareketle ihtiyaç olan her yere kreş açmayı sürdüreceğiz. Kreşlerimiz hem lojistik hem de eğitim olarak Adana'daki en iyi kreşlerdir. Ayrıca sembolik bir ücret alıyoruz" şeklinde konuştu.

"Ağaç yaşken eğilir" ifadesini kullanan Başkan Soner Çetin, "Burada çocuklarımıza daha küçük yaşta Atatürk sevgisini ve cumhuriyet değerlerini veriyoruz. Çocuklarımız bu ülkenin geleceğidir. Atatürk gibi büyük bir lidere sahip olduğumuz için çok mutluyuz. Çocuklara, gençlere bayram armağan eden dünyada başka bir lider yoktur" dedi.

Başkan Soner Çetin'i konuşmasının ardından minikler gösterilerini yaptı. Tüm sınıfların ayrı yaptığı gösteriler büyük beğeni topladı. Gösterilerin ardından Başkan Soner Çetin miniklerle birlikte Onuncu Yıl Marşını söyledi. - ADANA

Son dakika... Başkan Çetin çocuklar gibi şen
Son dakika... Başkan Çetin çocuklar gibi şen
Son dakika... Başkan Çetin çocuklar gibi şen

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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