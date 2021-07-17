Son dakika... Başkan Çetin: "15 Temmuz'u anlamak için Malazgirt'ten beri vatanımızı nasıl şehit kanlarıyla yoğurduğumuzu bilmemiz gerekir"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika... Başkan Çetin: "15 Temmuz'u anlamak için Malazgirt'ten beri vatanımızı nasıl şehit kanlarıyla yoğurduğumuzu bilmemiz gerekir"

Son dakika... Başkan Çetin: '15 Temmuz'u anlamak için Malazgirt'ten beri vatanımızı nasıl şehit kanlarıyla yoğurduğumuzu bilmemiz gerekir'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, "15 Temmuz'u anlamak için bu topraklardaki bin yıllık tarihimize bakmak gerekir. 15 Temmuz'u anlamak için Malazgirt'ten beri vatanımızı nasıl şehit kanlarıyla yoğurduğumuzu bilmemiz gerekir" dedi.

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, "15 Temmuz'u anlamak için bu topraklardaki bin yıllık tarihimize bakmak gerekir. 15 Temmuz'u anlamak için Malazgirt'ten beri vatanımızı nasıl şehit kanlarıyla yoğurduğumuzu bilmemiz gerekir" dedi.

Pursaklar'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle Şehitlik Meydanı'nda düzenlenen etkinlik Kur'an tilaveti ile başladı. Mustafa Karataş'ın 15 Temmuz ile ilgili sohbetinin de yer aldığı program, Murat Belet'in ilahileri ve Talha Bora Öge'nin şiir dinletisi ile devam etti. Katılımın yoğun olduğu etkinlikte açılış konuşmasını Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin yaptı.

"Malazgirt'ten beri vatanımızı nasıl şehit kanlarıyla yoğurduğumuzu bilmemiz gerekir"

Konuşmasında 15 Temmuz şehitlerini minnetle anan Başkan Çetin, "Bugün devlet ve millet hayatımızda gördüğümüz 15

Temmuz darbe girişiminin 5. yıl dönümünde bir aradayız. Hain kurşun ve bombalar ile şehitler kervanına katılan 251 şehidi anıyorum. 15 Temmuz'u anlamak için bu topraklardaki bin yıllık tarihimize bakmak gerekir. 15 Temmuz'u anlamak için Malazgirt'ten beri vatanımızı nasıl şehit kanlarıyla yoğurduğumuzu bilmemiz gerekir. Cumhurbaşkanımızın çağırısıyla her kesimden, her mezhepten insanıyla Türkiye'nin sahipsiz olmadığını göstermiştir. Bugün ilk programı yaptığımız Şehitlik Meydanı'nı da bütün şehitlerin aziz ruhuna armağan edelim" dedi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Muharrem İnce Mustafa Varank Devlet Bahçeli Mustafa Destici
Magazin Müge Anlı Deniz Akkaya Zeynep Bastık Serenay Sarıkaya
Spor Balotelli Erol Bulut Mustafa Er Metin Oktay Fatih Terim
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika... Başkan Çetin: "15 Temmuz'u anlamak için Malazgirt'ten beri vatanımızı nasıl şehit kanlarıyla yoğurduğumuzu bilmemiz gerekir" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.7.2021 01:16:40. #1.14#

title