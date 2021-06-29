Son dakika... Başkan Çalkın, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü

Son dakika haber: Bir takım ziyaretlerde bulunmak üzere Ankara'da olan AK Parti Kars İl Başkanı Adem Çalkın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştü.

Bir takım ziyaretlerde bulunmak üzere Ankara'da olan AK Parti Kars İl Başkanı Adem Çalkın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştü.

Çalkın, görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan'a anlamlı hediye verdi. AK Parti Genel Başkanı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çalkın, aracılığıyla Karslılara selam gönderdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir süre Kars'ı konuşan Başkan Adem Çalkın, Erdoğan'a her anlamda Kars'a ve Karslılara verdiği destekten dolayı teşekkür etti. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı