Son dakika! Başkan Büyükkılıç 'Erciyes' için protokol imzaladı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika! Başkan Büyükkılıç 'Erciyes' için protokol imzaladı

Son dakika güncel haberi: Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın Erciyes'in çok yönlü olarak değerlendirilebilmesi amacıyla başlattığı hamleler sonuç vermeye devam ediyor.

Son dakika! Başkan Büyükkılıç 'Erciyes' için protokol imzaladı
01.07.2020 13:13 | Son Güncelleme: 01.07.2020 13:17

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın Erciyes'in çok yönlü olarak değerlendirilebilmesi amacıyla başlattığı hamleler sonuç vermeye devam ediyor. Başkan Büyükkılıç, Erciyes'in aynı zamanda spor turizminin ve yüksek irtifanın merkezi olmasına yönelik Spor Toto Teşkilat Başkanı ile protokol imzaladı. Protokol, Erciyes'e 6 adet saha ve altyapı tesislerinin yapımını kapsıyor.

Kayseri'de yapılacak projelerle ilgili gelişmeleri sık sık Ankara'ya giderek yakından takip eden Başkan Büyükkılıç, Ankara ziyaretinden yine eli boş dönmüyor. Başkan Büyükkılıç, Kayseri'nin markası olan Erciyes için Spor Toto Teşkilat Başkanı Bünyamin Bozgeyik ile bir araya gelerek, Erciyes'e yapılacak 6 adet futbol sahası ve altyapı tesisleri için protokol imzaladı. Protokole göre Kayseri'nin incisi Erciyes'e Büyükşehir Belediyesi'nin yaptırdığı 2 saha ve tesise ilave olarak 6 adet saha ve altyapı tesisleri daha yapılacak.

ANKARA ZİYARETİ VERİMLİ GEÇTİ

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın, İmar AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Altuntuğ ve Teknikten Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Hamdi Elcuman ve diğer teknik kurmaylarıyla birlikte yaptığı Ankara ziyareti verimli geçti.

İlk olarak Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan'ı makamında ziyaret eden Başkan Büyükkılıç, burada, Kayseri için önem taşıyan ve UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne giren Koramaz Vadisi, Kültepe - Kaniş Karum yerleşimleri ile 7,5 Milyonluk fosil, balon turizmi konularında değerlendirmelerde bulunarak, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alparslan'dan destek sözü aldı. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, ziyarette, Arkitera Mimarlık Merkezi tarafından her yıl seçilen ve Türkiye Mimarlık Yıllığı'nda yer almaya hak kazanan Kayseri Kalesi ve Müzesi'nin de yer alması konusunda Başkan Büyükkılıç'ı tebrik etti.

Daha sonra Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürü Tufan Büyükuzun ile bir araya gelen Başkan Büyükkılıç, Kayseri'de bulunan Milli Emlak ve Büyükşehir Belediyesi'ne ait taşınmazlar hakkında fikir teatisinde bulundu. - KAYSERİ

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Vücudundan şişe çıkan genç konuştu: Duş alırken yanlışlıkla oldu Haber
Vücudundan şişe çıkan genç konuştu: Duş alırken yanlışlıkla oldu
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2020'yi herkesi şaşırtan bir büyüme oranıyla kapatacağız Haber
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2020'yi herkesi şaşırtan bir büyüme oranıyla kapatacağız
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında duyurdu! Sosyal medya düzenlemesi geliyor Haber
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında duyurdu! Sosyal medya düzenlemesi geliyor
Barış Murat Yağcı, Instagram'daki bir paylaşımına 9.9 milyon yorum alarak dünya rekoru kırdı Haber
Barış Murat Yağcı, Instagram'daki bir paylaşımına 9.9 milyon yorum alarak dünya rekoru kırdı
Esra Albayrak'la ilgili ahlaksız paylaşıma tepkiler çığ gibi büyüyor! Tüm kesimlerden destek mesajı geldi Haber
Esra Albayrak'la ilgili ahlaksız paylaşıma tepkiler çığ gibi büyüyor! Tüm kesimlerden destek mesajı geldi
Milli futbolcu Umut Meraş'ın annesi, fotoğrafları nedeniyle kendisine şantaj yapan iki şüpheliden şikayetçi oldu Haber
Milli futbolcu Umut Meraş'ın annesi, fotoğrafları nedeniyle kendisine şantaj yapan iki şüpheliden şikayetçi oldu
Kendisinden 42 yaş küçük kadınla aşk yaşayan İbrahim Tatlıses'e eski eşi Perihan Savaş'tan sert tepki
Kendisinden 42 yaş küçük kadınla aşk yaşayan İbrahim Tatlıses'e eski eşi Perihan Savaş'tan sert tepki
İstanbul'da eski koca dehşeti! Boşandığı eşine sokak ortasında kurşun yağdırdı
İstanbul'da eski koca dehşeti! Boşandığı eşine sokak ortasında kurşun yağdırdı
Eski Survivor yarışmacısı Evrim Keklik'ten elenen Nisa'ya gönderme
Eski Survivor yarışmacısı Evrim Keklik'ten elenen Nisa'ya gönderme
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, kızı hakkında ahlaksız paylaşım yapanlara sert çıktı
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, kızı hakkında ahlaksız paylaşım yapanlara sert çıktı
Asırlık kız kardeşler, uzun yaşamlarının sırrını paylaştı: Tarhana, buğday çorbası ve bulgur aşı
Asırlık kız kardeşler, uzun yaşamlarının sırrını paylaştı: Tarhana, buğday çorbası ve bulgur aşı
Kına gecesinde eşinin boğazı kesilen gelin cinayet gününü anlattı: Bir anda ortalık karıştı
Kına gecesinde eşinin boğazı kesilen gelin cinayet gününü anlattı: Bir anda ortalık karıştı
Spor yapmadan 150 kilo zayıflayan adam başarısının sırrını anlattı
Spor yapmadan 150 kilo zayıflayan adam başarısının sırrını anlattı
Cinnet getirip iki kızını öldüren adam, cinayetleri yasak aşkı ortaya çıkınca işledi
Cinnet getirip iki kızını öldüren adam, cinayetleri yasak aşkı ortaya çıkınca işledi
ABD'li model Kylie Jenner, pembe peruğu ve iç çamaşırlı pozuyla gündem oldu
ABD'li model Kylie Jenner, pembe peruğu ve iç çamaşırlı pozuyla gündem oldu
Genç oyunculara A takımda şans vermeye hazırlanan G.Saray, F.Bahçe'nin de istediği Kerem Aktürkoğlu ile anlaştı
Genç oyunculara A takımda şans vermeye hazırlanan G.Saray, F.Bahçe'nin de istediği Kerem Aktürkoğlu ile anlaştı
Tıp okuyan oğlunun eğitimi ve engelli annesinin tedavi masrafları için biriktirdiği para sobada yanınca devreye Bakan Albayrak girdi
Tıp okuyan oğlunun eğitimi ve engelli annesinin tedavi masrafları için biriktirdiği para sobada yanınca devreye...
Alişan, kaza sonrası kasko şirketinden 1 milyon TL aldığı iddialarına yanıt verdi
Alişan, kaza sonrası kasko şirketinden 1 milyon TL aldığı iddialarına yanıt verdi
Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu'nun estetiksiz görüntüsü ortaya çıktı
Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu'nun estetiksiz görüntüsü ortaya çıktı
Hamile kaldığı sevgilisi evli çıkınca ayrılmak istedi ancak şahıs tarafından tek odalı evde 6 ay alıkonuldu
Hamile kaldığı sevgilisi evli çıkınca ayrılmak istedi ancak şahıs tarafından tek odalı evde 6 ay alıkonuldu
Dere yatağında cansız bedeni bulunan İkranur'un ölümüyle ilgili ön otopsi raporu çıktı
Dere yatağında cansız bedeni bulunan İkranur'un ölümüyle ilgili ön otopsi raporu çıktı
Bakan Albayrak'ın eşi ve yeni doğan oğluna ilişkin çirkin paylaşımlara tepki yağdı
Bakan Albayrak'ın eşi ve yeni doğan oğluna ilişkin çirkin paylaşımlara tepki yağdı
'Maskeni tak' diye uyaran iş arkadaşına saldırıp saçından sürükledi
"Maskeni tak" diye uyaran iş arkadaşına saldırıp saçından sürükledi
Bakan Albayrak, eşi ve yeni doğan oğluna ilişkin çirkin paylaşım yapan şüpheli gözaltına alındı
Bakan Albayrak, eşi ve yeni doğan oğluna ilişkin çirkin paylaşım yapan şüpheli gözaltına alındı
Oyuncu Yasemin Hadivent'in 4 yaşındaki yeğeni yaşamını yitirdi
Oyuncu Yasemin Hadivent'in 4 yaşındaki yeğeni yaşamını yitirdi
Yükselişini sürdüren altının gram fiyatı 394,3 liradan işlem görüyor
Yükselişini sürdüren altının gram fiyatı 394,3 liradan işlem görüyor
Son Dakika: Türkiye'den ABD'nin S-400'leri alma teklifine jet yanıt: Türkiye S-400'ü kullanmak için aldı
Son Dakika: Türkiye'den ABD'nin S-400'leri alma teklifine jet yanıt: Türkiye S-400'ü kullanmak için aldı
Sanatçı Coşkun Sabah, 'Orası tam bir bataklık' diyerek Twitter hesabını kapattı
Sanatçı Coşkun Sabah, "Orası tam bir bataklık" diyerek Twitter hesabını kapattı
İkranur'un derede boğularak öldüğü belirlendi! Ancak incelenen elbiseleri cinayete kurban gittiğini işaret ediyor
İkranur'un derede boğularak öldüğü belirlendi! Ancak incelenen elbiseleri cinayete kurban gittiğini işaret...
İletişim ödülünü kazanan mavi takım, ailelerini görünce gözyaşlarına boğuldu
İletişim ödülünü kazanan mavi takım, ailelerini görünce gözyaşlarına boğuldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Hulusi Akar Donald Trump Adnan Menderes Süleyman Soylu
Magazin Cenk Eren Sibel Can Cem Yılmaz Dilan Çiçek Deniz
Spor Ali Koç Alper Ulusoy Rıza Çalımbay Malcolm Thomas İbrahim Üzülmez
Daha Fazla Bakan Temmuz Türk Lirası Berat Albayrak
Şu an buradasınız: Son dakika! Başkan Büyükkılıç 'Erciyes' için protokol imzaladı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.7.2020 13:30:14. #1.15#
title