Son dakika! Başkan Bozkurt'tan polis uygulama noktasına ziyaret

Son dakika haberi: Eskişehir İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, ilçedeki polis uygulama noktasını ziyaret etti.

Eskişehir İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, ilçedeki polis uygulama noktasını ziyaret etti.

İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, İnönü İsmetpaşa Mahallesindeki Bursa-Kütahya Karayolu üzerinde bulunan polis uygulama noktasını ziyaret ederek, polis memurlarıyla bir süre sohbet etti. Başkan Bozkurt, trafik denetlemesi yapan polis memurlarına çalışmalarında kolaylıklar diledi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı