Son Dakika | Başkan Bozkurt, "Kazasız belasız bir bayram diliyorum"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son Dakika | Başkan Bozkurt, "Kazasız belasız bir bayram diliyorum"

Son Dakika | Başkan Bozkurt, 'Kazasız belasız bir bayram diliyorum'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, Kurban Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayınladı.

İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, Kurban Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayınladı.

"Şükürler olsun ki bir Kurban Bayramına daha kavuştuk" diyen Başkan Bozkurt, mesajında; "Hasretlerin, özlemlerin heyecanların Hz. İbrahim Peygamberimizden günümüze kadar süre gelen dini vecibelerimizi yerine getirme fırsatı bulduk. Bu güzel günde hepinize kazasız belasız bir bayram geçirmenizi diliyorum. Bu özel günlerde yapılan ibadet ve duaların kabul edilmesi dileğiyle ahirete irtihal eden büyüklerimize Allah'tan rahmet tüm İslam alemine hayırlı bayramlar diliyorum" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Bu muhtar farklı muhtar, Bayram öncesi çocukları köy meydanında yıkadı
Bu muhtar farklı muhtar, Bayram öncesi çocukları köy meydanında yıkadı
Kovid-19'la mücadelede 20 milyondan fazla ikinci doz aşı yapıldı
Kovid-19'la mücadelede 20 milyondan fazla ikinci doz aşı yapıldı
Başakşehirlilerden kurban kesim alanı isyanı: Müşteriler 5 dakikadan fazla oturmuyor
Başakşehirlilerden kurban kesim alanı isyanı: Müşteriler 5 dakikadan fazla oturmuyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mustafa Şentop Ahmet Davutoğlu İbrahim Aydemir Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Acun Ilıcalı Zeynep Bastık Şahan Gökbakar Serenay Sarıkaya
Spor Erol Bulut Metin Oktay Alper Yılmaz Gökhan Gönül Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son Dakika | Başkan Bozkurt, "Kazasız belasız bir bayram diliyorum" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.7.2021 12:55:39. #1.14#

title