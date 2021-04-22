Son dakika: Başkan Bıyık koltuğunu çocuklara bıraktı
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Son dakika: Başkan Bıyık koltuğunu çocuklara bıraktı

Son dakika: Başkan Bıyık koltuğunu çocuklara bıraktı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haber... Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla koltuğunu çocuklara bıraktı.

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla koltuğunu çocuklara bıraktı.

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çocukları makamında ağırladı. Çocukları kapıda karşılayan Başkan Muzaffer Bıyık, makamını Darıca Ressam Hamdi Bey İlkokulu öğrencileri Burak İrven ve Ada Naz Güven'e bıraktı. Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık'ın koltuğuna oturan minik Ada Naz Güven ilk mesajında, Darıca sahilinde çocuk oyun köyü projesiyle çocuklara yeni bir alan kazandıracaklarını söyledi. Makama geçen Burak İrven ise eğitim camiasının her zaman yanında olacaklarını, okulların tüm ihtiyaçlarını belediye olarak karşılayacaklarını dile getirdi.

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık ise koltuğunu çocuklara devretmekten dolayı mutlu olduğunu ifade ederek, "Geleceğimizin teminatı olan ve bizlere geleceğe dair umutlar veren tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyor ve hepsini sevgiyle kucaklıyor, gözlerinden öpüyorum. Bugün iki yavrumuza koltuğumuzu bıraktığım için mutluyum. Darıca Belediyesi olarak çocuklarımızın daha iyi yetişmesi için canla başla çalışıyoruz. Yarının büyükleri olacak çocuklarımız inanıyorum ki ülkemizi daha güzel günlere taşıyacak. Bir kez daha başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere ülkemizin bölünmez bütünlüğü ve bağımsızlığımız için canlarını feda etmiş tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum" dedi. - KOCAELİ

Son dakika: Başkan Bıyık koltuğunu çocuklara bıraktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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