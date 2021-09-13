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Son dakika... Başkan Beyoğlu yeni çocuklu ailelerle buluştu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam
Son dakika... Başkan Beyoğlu yeni çocuklu ailelerle buluştu

Son dakika yaşam haberi: AK Partili Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, ilçede yeni çocuk sahibi olan ailelere eşi Dürdane Beyoğlu ile beraber ziyaretlerde bulunarak ailelere çeşitli hediyeler verdi.

AK Partili Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, ilçede yeni çocuk sahibi olan ailelere eşi Dürdane Beyoğlu ile beraber ziyaretlerde bulunarak ailelere çeşitli hediyeler verdi.

Aileler tarafından sıcak bir ilgi ile karşılanan Başkan Beyoğlu, eşi Dürdane Beyoğlu ile beraber ilçede yeni doğan bebeklerin ailelerine ziyaretlerde bulundu. Kimi zaman ebeveynlerin isteği üzerine bebeklerin kulağına ezan ve dua okuyarak isim veren Başkan Beyoğlu, kimi zaman da çiftlere aile kavramı üzerine tavsiyelerde bulundu. Ziyaretler sırasında içerisinde bebekler için temel ihtiyaç ürünlerinin olduğu çantalar hediye edilerek aynı zamanda ailelerin gönlü alınan Beyoğlu, ziyaretler sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ailelere ileterek hayır dualarını aldıklarını belirtti. Başkan Beyoğlu, "Millet olarak bizi bir arada tutan ve güçlü kılan unsur ailevi, milli ve manevi bağlarımızdır. Bu ziyaretlerimizle bunları daha da kalıcı hale getirmeyi amaçlıyoruz. Rabbim, tüm evlatlarımızın vatana ve millete hayırlı bireyler olarak yetişmesini nasip etsin" dedi. - DİYARBAKIR

Son dakika... Başkan Beyoğlu yeni çocuklu ailelerle buluştu

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