Son dakika... Başkan Beyoğlu'ndan sosyal mesafeli ev ziyaretleri
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Son dakika... Başkan Beyoğlu'ndan sosyal mesafeli ev ziyaretleri

Son dakika habere göre Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe ve maske kuralına uyarak vatandaşları evlerinde ziyaret etmeye başladı.

Son dakika... Başkan Beyoğlu'ndan sosyal mesafeli ev ziyaretleri
25.06.2020 15:11 | Son Güncelleme: 25.06.2020 15:15

Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe ve maske kuralına uyarak vatandaşları evlerinde ziyaret etmeye başladı.

AK Partili Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, yeni tip korona virüs salgını sürecinde gerçekleştirdiği mahalle ve esnaf çıkarmalarına ev ziyaretlerini de ekledi. Başkan Beyoğlu, Mevlana Halit, Fatih ve Şeyh Şamil mahallelerinde arka arkaya ziyaretlerde bulunarak vatandaşlara misafir oldu. Ziyaretlere AK Parti Bağlar İlçe Başkanı Erkan Gezer ve Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'nun eşi Dürdane Beyoğlu da katıldı.

Yeni normal hayatın ruhuna uygun ziyaretler

Ziyaretler sırasında kadınlara ve çocuklara çeşitli hediyeler takdim eden Başkan Beyoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı yeni normal hayatın ruhuna uygun olarak bu ziyaretleri gerçekleştirerek vatandaşların yanında olduklarını hissettirmeye çalıştıklarını söyledi. Beyoğlu, ziyaret sırasında yakın ilgi gösterdiği çocuklarla hem oynadı hem şakalaşarak eğlenceli anlar geçirmelerini sağladı.

Pandemi sürecini milletle bir arada olmaya engel görmediklerini kaydeden Beyoğlu, aksine salgın sürecinin dayanışma ruhunu artırmasını amaçladıklarını vurguladı. Ziyaret sırasında sosyal mesafe ve maske kullanımı konusunda vatandaşlara uyarılarda bulunmayı ihmal etmeyen Beyoğlu, "Millet olarak alacağımız tedbirler son derece basit. Sağlık Bakanımızın her gün sıklıkla vurguladığı üzere sosyal mesafeye uyacağız, maske kullanacağız, temizliğe özen göstereceğiz ve yakın teması keseceğiz. Milletimiz feraset sahibidir ve bunu daha fazla yapacağından şüphemiz yok. Milletimizin kapısını çalarak, sorunlarını çözüp dertleriyle dertlenmeye devam edeceğiz" dedi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

Manşet

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