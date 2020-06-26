Son dakika! Başkan Berk'in Özel Güvenlik Günü ve Haftası mesajı
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Son dakika! Başkan Berk'in Özel Güvenlik Günü ve Haftası mesajı

Son dakika habere göre Güvenlik İş Sendikası Adıyaman il Temsilcisi Deniz Berk, 26 Haziran Özel Güvenlik Günü ve Haftası nedeniyle mesaj yayımladı.

Son dakika! Başkan Berk'in Özel Güvenlik Günü ve Haftası mesajı
26.06.2020 13:30 | Son Güncelleme: 26.06.2020 13:48

Güvenlik İş Sendikası Adıyaman il Temsilcisi Deniz Berk, 26 Haziran Özel Güvenlik Günü ve Haftası nedeniyle mesaj yayımladı.

Başkan Deniz Berk, devletimizin emrinde, milletimizin hizmetinde, çalışma hayatının tüm zorluklarına rağmen mücadele eden özel güvenlik görevlilerini temsil etmekten onur duyduklarını dile getirdi.

Berk açıklamasında, "Kamu güvenliği açısından, genel kolluk ve özel güvenlik görevlilerinin işbirliği içerisinde çalışması ile güvenlik hizmetleri daha etkin ve güçlü bir yapıya sahip olmuş, toplumun kendisini daha huzurlu ve güvende hissetmesini sağlamıştır. Bu işbirliğinin önemi ise İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen projeler ile daha net anlaşılmıştır.

Bugün ülkemizde kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektörde güvenlik ve koruma hizmetlerini etkin bir şekilde sağlayan 335 bin özel güvenlik görevlisi, genel kolluk kuvvetinin en büyük yardımcı kuvveti olmuş ve el ele birlikte ülkemizin kamu güvenliğini sağlamaktadır.

Her geçen gün istikrarlı bir büyüme kaydeden mesleğimiz bir o kadar da önem kazanmaktadır, büyük fedakarlık sabır ve cesaret ile görev alanlarında hizmet veren özel güvenlik görevlisi meslektaşlarımızın ortaya koydukları başarı hepimizi gururlandırmaktadır. Kadrosunun tamamının özel güvenlik görevlilerinden oluştuğu Güvenlik-iş sendikamızın sorumluluğu artmakta, üyelerimize ve tüm özel güvenlik görevlilerine her yeni gün nasıl daha iyi hizmet edebilir, yeni projeler ile değer katabiliriz düşüncesindeyiz, eşit işe eşit ücret ve kadro alamayan KİT çalışanlarını da kadroya dahil etme çabamız sonuç alana kadar devam edecektir" dedi.

Berk açıklamasının devamında, " Güvenlik-iş sendikası olarak şartlar ne olursa olsun özel güvenlik görevlilerinin sesi olmaya devam edeceğiz. Önümüzdeki süreçte KİT'lere kadro, kadın özel güvenlik görevlilerine ve tüm çalışanlara fiziksel saldırıyı, çalışma hayatında mobing olayını ve toplu sözleşme görüşmelerine işverenle aynı şartlarda görüşmelerin sağlanması başta olmak üzere yaşam şartlarımızın en iyi seviyeye getirilmesi için elimizden gelen tüm çabayı göstereceğiz. İcra ettiğimiz mesleğimizin, toplumun gözünde itibar kazanması için tek tip kıyafet, kamu spotu ve halkımızın yoğun olduğu tüm alanlarda görsellerle özel güvenlik görevlilerinin farkındalığını anlattık. Kurulduğumuz ilk gün gibi hep birlikte mücadelemize devam edeceğiz, bizlere ve özel güvenlik görevlilerine destek olan tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyoruz.

Özel güvenlik görevlilerinin kamu hizmetini tamamlayıcı mahiyette görev yapması nedeniyle her anda her alanda görevi başında olan tüm özel güvenlik görevlilerine desteklerini esirgemeyen İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'ya canı gönülden teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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