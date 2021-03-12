Son dakika: Başkan Aydoğdu'dan özel gereksinimli çocuklara sandalye desteği
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Son dakika: Başkan Aydoğdu'dan özel gereksinimli çocuklara sandalye desteği

12.03.2021 11:22 | Son Güncelleme: 12.03.2021 11:40
Son dakika: Başkan Aydoğdu'dan özel gereksinimli çocuklara sandalye desteği

Son dakika haberleri: Hakkari Gençlik ve Engelliler Derneği Başkanı Yavuz Aydoğdu, özel gereksinimli çocuklara akülü sandalye desteğinde bulundu.

Hakkari Gençlik ve Engelliler Derneği Başkanı Yavuz Aydoğdu, özel gereksinimli çocuklara akülü sandalye desteğinde bulundu.

Başkan Aydoğdu, birçok alanda faaliyet gösteren derneğin gönüllü insanların desteğiyle bu seferki durağının Şemdinli ve Derecik ilçeleri olduğunu belirterek, "Özel gereksinimli ve yürüme engelli olan Nazlıcan Baltuk,Umut Ali Baltuk, Sena Seyden ve Mercan Hoş isimli kardeşlerimize akülü ve pediatrik sandalye hediye ettik. Çocuklarımızın geleceğine az da olsa ışık olma çabamız devam ediyor. Bu tür özel gereksinimli çocuklarımız okusun, gezsin, eğlensin ve mutlu olsun diye çalışmaya devam edeceğiz. Bu doğrultuda Hakkari Gençlik ve Engelliler Derneği olarak yaşamın her alanında engelleri kaldırmaya ve umut olmaya devam edeceğiz. Hakkari ve ilçelerindeki bütün engelli ve ailelerimize ulaşmaya çalışacağız. Özel gereksinimli çocuklarımızın ve diğer engelli kardeşlerimizin coğrafya tanımaksızın her zaman ve her yerde sesi olmaya çalışacağız" dedi. - HAKKARİ

Son dakika: Başkan Aydoğdu'dan özel gereksinimli çocuklara sandalye desteği

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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