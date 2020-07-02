Son Dakika: Başkan Ataç, Canan Şeker Erken Çocukluk Eğitim Merkezi inşaatını inceledi
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Son Dakika: Başkan Ataç, Canan Şeker Erken Çocukluk Eğitim Merkezi inşaatını inceledi

Son dakika güncel haberi... Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, yardımsever Canan Şeker'in bağışlarıyla Fatih Mahallesi'nde yapımına başlanılan Canan Şeker Erken Çocukluk Eğitim Merkezi'nin inşaatında incelemelerde bulundu.

Son Dakika: Başkan Ataç, Canan Şeker Erken Çocukluk Eğitim Merkezi inşaatını inceledi
02.07.2020 15:55 | Son Güncelleme: 02.07.2020 15:59

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, yardımsever Canan Şeker'in bağışlarıyla Fatih Mahallesi'nde yapımına başlanılan Canan Şeker Erken Çocukluk Eğitim Merkezi'nin inşaatında incelemelerde bulundu.

Tepebaşı Belediyesi ile yardımsever Canan Şeker arasında imzalanan protokol kapsamında Fatih Mahallesi'nde yapımına başlanılan Canan Şeker Erken Çocukluk Eğitim Merkezi'nin inşaat çalışmaları devam ediyor. Başkan Ataç, Belediye Başkan Yardımcısı Bülent Rıfkı Ustaoğlu ile birlikte yapım çalışmaları devam eden merkezin inşaat alanında incelemelerde bulundu. İncelemeleri esnasında yüklenici firma yetkililerinden bilgi alan Ataç, 20 Mayıs'ta yapımına başlanılan merkezin, 17 Aralık 2020 tarihinde tamamlanarak belediyeye teslim edilmesinin planlandığını ifade etti.

Erken çocukluk eğitim merkezlerinin önemine değinen Ataç, "Özellikle 2 yaş sonrası çocuklarımızın eğitim anlamında çok iyi değerlendirilmesi lazım. Çünkü hayata başlangıç dönemlerinde çocukların algıları o kadar yüksek ki vereceğiniz önemli bilgiler, geleceğe yönelik büyük bir yatırımdır. Bu merkezin yapımı için özellikle Fatih Mahallesi'ni seçtik. Çünkü hem bu mahallemizdeki hem de civar mahallelerdeki çocuklarımızın en iyi şekilde hizmet almasını amaçlıyoruz. Tepebaşı Belediyesi, tüm katmanları düşünerek yatırımlarını sürdürüyor. Özellikle çalışan anneler, işe giderken çocuklarını bu merkezimize bırakıp gidecekler. Çocuklarının en iyi şekilde bakılacağından emin olan ebeveynlerin gözleri arkalarında kalmayacak" dedi.

Başkan Ataç, merkezin bağışçısı Canan Şeker'e de teşekkürlerini ileterek, şöyle konuştu:

"Merkezimizin bağışçısı olan Canan Şeker hanımefendiye de teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Kendisi şehir dışında olduğu için bu incelememize katılamadı. Döndüğünde onunla birlikte de burayı ziyaret edeceğiz. Çünkü verdiği bağışla nelerin yapıldığını görmesi çok önemli. Canan hanım gibi hayırsever insanların bağışlarını bekliyoruz. Tepebaşı Belediyesi şehir dışından dahi bağışlar alıyor. Yani güvenilirliği, ünü şehir dışından dahi takdir ediliyor. Eskişehirli değerli vatandaşlarımızdan da, özellikle çocuklarımız ve gençlerimiz adına bağış yapmalarını rica ediyorum. Tepebaşı Belediyesi'nin o bağışları en iyi şekilde değerlendireceğinden kimsenin şüphesi olmasın." - ESKİŞEHİR

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Kaynak: İHA

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