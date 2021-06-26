Son Dakika | Başkan Aşgın'ın oğlu trafik kazası yaptı
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Son Dakika | Başkan Aşgın'ın oğlu trafik kazası yaptı

Son Dakika | Başkan Aşgın'ın oğlu trafik kazası yaptı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberleri... Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın'ın oğlu Muhammed Emin Aşgın ve yeğenlerinin içerisinde bulunduğu otomobil trafik kazası yaptı.

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın'ın oğlu Muhammed Emin Aşgın ve yeğenlerinin içerisinde bulunduğu otomobil trafik kazası yaptı.

Çorum-Ankara yolu üzerinde meydana gelen kazanın yağışlı havadan kaynaklandığı öğrenildi. Kazanın ardından Çorum Belediye Başkanı Aşgın olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı. Çorum Belediyesinden de kazaya ilişkin yapılan açıklamada, "Belediye Başkanımız Dr. Halil İbrahim Aşgın'ın oğlu Muhammet Emin Aşgın ve iki yeğeninin olduğu araç sağanak yağışın etkisiyle Ankara yolu KSS kavşağı yakınında yoldan çıkmış ve takla atarak trafik kazası yapmıştır. Araçta büyük çaplı hasar meydana gelmesine karşın çok şükür araçta bulunan her 3 kişide de herhangi bir yaralanma meydana gelmemiştir. Muhammet Emin Aşgın ve diğer yolcular evlerinde istirahat etmekte olup; geçmiş olsun temennisini ileten, arayan soran herkese teşekkürlerimizi sunuyoruz" ifadelerine yer verildi. - ÇORUM

Son Dakika | Başkan Aşgın'ın oğlu trafik kazası yaptı
Son Dakika | Başkan Aşgın'ın oğlu trafik kazası yaptı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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