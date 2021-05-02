Büyükşehir Belediye Başkanı Altay, çalışmalarını anlattı

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Büyükşehir Belediyesi Youtube kanalında iftar sonrası Konyalılarla buluştu.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Büyükşehir Belediyesi Youtube kanalında iftar sonrası Konyalılarla buluştu.

Altay, sosyal medya üzerinde gerçekleştirilen yayında, vatandaşların sorularını cevapladı, gündemi değerlendirdi.

Ramazanda ikinci büyük destek paketini açıkladıklarını hatırlatan Altay, "12 bin esnafımıza biner liralık sosyal destek kartını ulaştırmaya başladık. Merkezde de inşallah önümüzdeki hafta ulaştırmayı arzu ediyoruz. 28 ilçemizde 6 binin üzerindeki vatandaşımıza 500 liralık sosyal kartlarını hesaplarına yükledik. Dağıtımı gerçekleştiriliyor. 10 bin ailemize 12 ay boyunca sosyal destekte bulunuyoruz. Onlar için kartlarına 3 milyon liralık yüklemeleri gerçekleştirdik." diye konuştu.

Bu ayda ilçe ziyaretlerini de tamamladıklarını vurgulayan Altay, şunları kaydetti:

"İlçe ziyaretlerimizi bitirdik. Yapacağımız işleri ilçe belediyelerimizle paylaşma fırsatımız oldu. Bu yıl inşallah 700 milyon liranın üzerinde bir yatırımı 28 ilçemizde gerçekleştiriyoruz. Bu yatırım programlarımızı yaparken ilçe belediye başkanlarımızla, teşkilatlarımızla ve muhtarlarımızla istişare ettik. Verdiğimiz sözleri tutmak için çalışıyoruz. Konya'da 42 bin kilometrekarelik bir alanda dünyanın en büyük belediyecilik teşkilatı olarak sizlere hizmet ediyoruz. Bu yıl merkezin dışındaki mahallelerde 100 bin metrekare parke yapıyoruz. İlk uygulamayı da geçtiğimiz gün Ereğli ziyaretimizde Belkaya Mahallesinden başladık."

İlk kez oruç tutan çocuklara hediyelerini kısa sürede dağıtılacağını bildiren Altay, "İlk orucunu tutan 7-10 yaş arası çocuklarımız için başlattığımız 42 bin hediye için çok yoğun bir katılım sağladınız. Üç saat içinde de kayıtlarımızın tamamı doldu. İnşallah, Ramazanın ilk orucunu tutan çocuklarımızın en kısa sürede hediyelerini ulaştırmak çaba sarf ediyoruz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Doğan