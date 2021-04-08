Son dakika! Başkale'de bir evde yangın hasara neden oldu
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Son dakika! Başkale'de bir evde yangın hasara neden oldu

Anadolu Ajansı / Zafer Tayfur - Haberler | Güncel
Son dakika! Başkale'de bir evde yangın hasara neden oldu

Son dakika haberleri... Van'ın Başkale ilçesinde çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.

Van'ın Başkale ilçesinde çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.

İlçeye bağlı Ortayol Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen nedenden dolayı bir evde yangın çıktı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye yönlendirilen Van Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, bir saatlik çalışmayla yangını kontrol altına aldı.

Can kaybı ve yaralanmanın olmadığı yangında, evde büyük çapta hasar oluştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Tayfur

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