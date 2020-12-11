Başına çivili sopa ile vurulan yaralıyı, bir de ambulansta linç etmeye kalktılar
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Başına çivili sopa ile vurulan yaralıyı, bir de ambulansta linç etmeye kalktılar

11.12.2020 09:06 | Son Güncelleme: 11.12.2020 09:59

Bursa'da alkol alan Suriyeli akrabalar arasında çıkan kavgada başından çivili sopa ile vurulan bir kişi yaralandı. Kanlar içinde kalan genç, ambulansa alındığı sırada kavga ettiği şahıslar tarafından linç edilmek istendi.

Merkez Osmangazi ilçesi Panayır Mahallesi'nde edinilen bilgiye göre, saat 21.00 sıralarında çadırda yaşayan Suriyeli mülteciler arasında alkol içerken tartışma çıktı.

ÇİVİLİ SOPA İLE VURDULAR

Tartışmanın büyümesiyle kimliği belirsiz şüpheli çadırından çıkardığı çivili sopa ile Saddar Ahmad'ın kafasına ve sırtına vurdu. Kanlar içinde kalan Ahmad, Demirtaş Caddesi'ne çıkarak esnaftan yardım istedi. Esnafın ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Başına çivili sopa ile vurulan yaralıyı, bir de ambulansta linç etmeye kalktılar

AMBULANSTA LİNÇ ETMEK İSTEDİLER

Yaralı Ahmad olay yerine gelen ambulansa bindirilirken, kavga ettiği gruptan birkaç kişinin ellerinde sopalarla Ahmad'a saldırmaya çalıştıkları görüldü. Polis ekipleri olaya müdahale ederken, yaralı Çekirge Devlet Hastanesine kaldırıldı. Eli sopalı bir kişi gözaltına alınırken, çivili sopa ile Ahmad'ı yaralayan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatıldı.

Başına çivili sopa ile vurulan yaralıyı, bir de ambulansta linç etmeye kalktılar

35 BİN TL CEZA KESİLDİ

Ayrıca, Sokağa Çıkma Kısıtlamasından ve Maske Takmama suçundan şahıslara toplamda 35 bin 200 TL cezai işlem uygulandı.

Başına çivili sopa ile vurulan yaralıyı, bir de ambulansta linç etmeye kalktılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları (6)
ŞU İSE BAK: Kovun şu itleri bu ülkeden
Cevap Yaz Yayından Kaldır
VATANDAŞ: Gönderin bunları artık ülkelerine
Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
TARİHÇİ: Merak etmeyin yakın zamanda bizi bu memleketten çıkın demeseler iyi olur
Cevap Yaz Yayından Kaldır
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