BAŞI KESİLEREK ÖLDÜRÜLDÜ, BAŞI BULUNAMADI - Haberler
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BAŞI KESİLEREK ÖLDÜRÜLDÜ, BAŞI BULUNAMADI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde, hayvanlarını otlatmak için evden çıktıktan sonra ormanda başı gövdesinden ayrılmış halde cesedi bulunan Mustafa Keleş'in cenazesi, savcının yaptığı incelemenin ardından Çaycuma Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

ZONGULDAK (DHA) - Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde, hayvanlarını otlatmak için evden çıktıktan sonra ormanda başı gövdesinden ayrılmış halde cesedi bulunan Mustafa Keleş'in cenazesi, savcının yaptığı incelemenin ardından Çaycuma Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri, Keleş'in başını bulmak için yaptığı çalışmada bir sonuca ulaşamadı. Çalışmaların yarın sabah devam edeceği öğrenildi. Savcılığın olayla ilgili soruşturması sürüyor.

BAŞI KESİLEREK ÖLDÜRÜLDÜ, BAŞI BULUNAMADI

BAŞI KESİLEREK ÖLDÜRÜLDÜ, BAŞI BULUNAMADI

BAŞI KESİLEREK ÖLDÜRÜLDÜ, BAŞI BULUNAMADI

BAŞI KESİLEREK ÖLDÜRÜLDÜ, BAŞI BULUNAMADI

BAŞI KESİLEREK ÖLDÜRÜLDÜ, BAŞI BULUNAMADI

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