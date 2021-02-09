Son dakika... Başhekim Sezikli'den Kovid-19 tedbirlerine uyulması çağrısı
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Son dakika... Başhekim Sezikli'den Kovid-19 tedbirlerine uyulması çağrısı

09.02.2021 16:53 | Son Güncelleme: 09.02.2021 16:57
Son dakika... Başhekim Sezikli'den Kovid-19 tedbirlerine uyulması çağrısı

Son dakika gelişmesine göre Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. Selçuk Sezikli, vatandaşlara yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymaları çağrısında bulundu.

Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. Selçuk Sezikli, vatandaşlara yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymaları çağrısında bulundu.

Sezikli, AA muhabirine, dünyada ve Türkiye'de Kovid-19 salgınının devam ettiğine dikkati çekerek, bireylerin rehavete kapılmadan maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymaya devam etmesi gerektiğini söyledi.

Vaka sayılarında alınmış tedbirlere paralel olarak azalmalar görüldüğünü ancak tedbirlere riayet edilmediğinde yeniden yükselme görülebileceğini vurgulayan Sezikli, "Sayın Bakanımızın da açıkladığı gibi, mutant koronavirüsler ülkemizde görülmeye başlamıştır. Bu sebeple tedbirlere gerektiği gibi uymamanın daha büyük sıkıntılara yol açacağı öngörülebilir bir gerçektir. Aşı haberlerinin etkisi, havaların ısınması, farkındalığının azalması ile sanki koronavirüs tamamen kaybolmuşçasına tedbirlere maalesef gereken özen gösterilmiyor. Bizi şu aşamada, aşıdan dahi fazla koruyan tedbirler bütünü maske, sosyal mesafe ve hijyen üçlüsüdür. Lütfen kurallara riayet edelim." ifadelerini kullandı.

"Tedbirler kendimizin, sevdiklerimizin ve de toplumun sağlığını koruyan en güçlü güvenlik duvarımızdır. Bu duvarı yıkmayalım, sağlığımızdan olmayalım." diyen Sezikli, şunları kaydetti:

"Ayrıca tedbirli olmamız gereken bir diğer önemli unsur da ev içi bulaştır. Kendimizi en çok güvende hissettiğimiz yer evimizdir. Burada olağandışı bir durum yoksa maske ve sosyal mesafe tedbirlerine dikkat etmeyiz. İşte tam da bu sebeplerden akrabaya, arkadaşa, eşe ve dosta ev ziyaretleri, riskin en çok olduğu durumlardandır. Bu nedenle içinden geçtiğimiz şu süreçte azami özen gösterilmeli, ev ziyaretlerinden mutlak surette kaçınılmalıdır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hülya Turan

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