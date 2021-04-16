Son dakika haberleri... Başbakan Merkel, yeni Enfeksiyon Koruma Yasası'na destek istedi

Son dakika haberleri... Almanya Başbakanı Angela Merkel, federal mecliste yaptığı konuşmada yeni Enfeksiyon Koruma Yasası'nın mecliste kabul edilmesi için destek istedi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, federal mecliste yaptığı konuşmada yeni Enfeksiyon Koruma Yasası'nın mecliste kabul edilmesi için destek istedi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, federal mecliste konuşma yaptı. Merkel yaptığı konuşmada yeni Enfeksiyon Koruma Yasası'nın meclis tarafından kabul edilmesi için destek istedi. Salgınla mücadele edebilmek için temasların azaltılması gerektiğini savunan Merkel, temasların büyük çoğunluğu dışarıda ve toplu taşıma araçlarında gerçekleştiğini bu nedenle de yeni Enfeksiyon Yasası'nda sokağa çıkma yasağının 21.00 - 05.00 saatleri arasında olması gerektiğini savundu.

Almanya'da salgının boyutunun çok ciddi olduğunu belirten Başbakan Merkel, "İçinde bulunduğumuzun durumu ciddiye almak zorundayız, üçüncü dalga ülkemizi kontrolü altına aldı. Salgınla mücadele edebilmek için federal, eyalet ve yerel yönetimlerin gücünün birleştirilmesi gerekiyor. Doktorların, salgının vahametine ilişkin uyarılarına kulaklarımızı tıkayamayız. Vaka sayılarındaki artış ve hastanelerin yoğun bakım ünitelerindeki yatak sayısının doluluk oranı nedeniyle zamanın daralmasından dolayı her gün büyük önem taşıyor. Virüs farklı uygulamaları affetmiyor. Bu virüsün anladığı sadece bir lisan var, o da kararlılığın dilidir" dedi.

YENİ ENFEKSİYON YASASA NELERİ KAPSIYOR?

Yeni Enfeksiyon Koruma Yasası kapsamında, bir hafta içinde 100 bin kişinin yaşadığı bir bölge veya şehirde 100 yeni vaka olması durumunda, saat 21.00'den saat 05.00'e kadar sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Salgında virüsün bulaşma katsayısı 200'ü aşarsa okullar kapatılacak. Ölüm durumunda cenaze merasimine 15 kişiye kadar kişinin bir araya gelmesine izin verilecek. Yasada yapılan değişikliğe ek olarak, şirketlere korona testleri yapma yükümlülüğü de getirildi. Değiştirilmiş bir iş sağlığı ve güvenliği yönetmeliği taslağı, şirketlerin çalışanlarına haftada bir test yaptırmasını şart koşuyor. 100 yeni vaka sayısına ulaşan bölgelerde süpermarketler, eczaneler, benzin istasyonları gibi acil ihtiyaçlar için satış noktaları haricindeki mağazalar ile müzeler, tiyatrolar, yüzme havuzları veya hayvanat bahçeleri gibi kültür ve eğlence tesisleri kapatılacak. Restoranların sadece al götür ve gelen siparişleri adreslere teslim edebilecek.

(Mehmet Koca/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı