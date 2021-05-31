Son dakika: Başakşehir'de zincirleme trafik kazası
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Son dakika: Başakşehir'de zincirleme trafik kazası

Son dakika: Başakşehir'de zincirleme trafik kazası
Anadolu Ajansı / Taha Erham Keleş - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre Başakşehir'de meydana gelen zincirleme trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Başakşehir'de meydana gelen zincirleme trafik kazasında bir kişi yaralandı.

TEM Otoyolu Ankara istikametinde M.Ç.'nin kullandığı 34 NJ 2052 plakalı otomobille U.G. idaresindeki 34 PV 9627 plakalı araç çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle M.Ç.'nin kullandığı araç takla atarak M.Ş. yönetimindeki 34 KB 5172 plakalı otomobille çarpışarak durdu.

Kazada yaralanan ve hastanede tedavi altına alınan M.Ç.'nin hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi.

Aksayan trafik, kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Taha Erham Keleş

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