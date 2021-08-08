Son dakika... Başakşehir'de trafik kazası: 2 yaralı
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Son dakika... Başakşehir'de trafik kazası: 2 yaralı

Son dakika... Başakşehir'de trafik kazası: 2 yaralı
Anadolu Ajansı / Halis Akyıldız - Haberler | Güncel

Son dakika haber... Başakşehir'de meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Başakşehir'de meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Süzer Bulvarı'nda sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 34 TV 1626 plakalı otomobil, E.C. idaresindeki 34 RU 2496 plakalı otomobile çarptıktan sonra refüjdeki beton bariyere çarparak takla attı.

Kazada, otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Son dakika... Başakşehir'de trafik kazası: 2 yaralı
Son dakika... Başakşehir'de trafik kazası: 2 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halis Akyıldız

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