Son Dakika | Başakşehir'de sanayi sitesindeki patlamada 1 kişi yaralandı
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Son Dakika | Başakşehir'de sanayi sitesindeki patlamada 1 kişi yaralandı

Son Dakika | Başakşehir'de sanayi sitesindeki patlamada 1 kişi yaralandı
Anadolu Ajansı / İbrahim Halil Aktürk - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre Başakşehir'de Demirciler Sanayi Sitesi'ndeki bir iş yerinde meydana gelen patlamada 1 işçi yaralandı.

Başakşehir'de Demirciler Sanayi Sitesi'ndeki bir iş yerinde meydana gelen patlamada 1 işçi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, C5 Blok'ta makine imalathanesinde çalışma sırasında henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Patlamada yaralanan işçi Levent Uğur Vural (38), sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, olay yeri inceleme ekipleri de bölgede araştırma yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Halil Aktürk

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