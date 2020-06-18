Son Dakika: Başakşehir'de sağanak yağış etkili oluyor
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Son Dakika: Başakşehir'de sağanak yağış etkili oluyor

Son dakika haberi... Başakşehir çevresinde sağanak yağış etkili oldu.

Son Dakika: Başakşehir'de sağanak yağış etkili oluyor
18.06.2020 13:21 | Son Güncelleme: 18.06.2020 13:59

Başakşehir çevresinde sağanak yağış etkili oldu. Yollar göle dönerken, sürücüler zor anlar yaşadı.

İstanbul'da başlayan sağanak yağış, Bağcılar, Başakşehir, Esenler ve çevresinde etkili oldu. Başakşehir'de yağış nedeniyle yollar adeta göle dönerken, sürücüler de zor anlar yaşadı. Suyla kaplı yollardan geçmeye çalışan sürücüler, bölgede trafik oluşturdu. Bölgeye trafik ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri de yönlendirildi. Ekiplerin Başakşehir çevresinde çalışmaları sürüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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