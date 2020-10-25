Son dakika: BAŞAKŞEHİR'DE POLİS, OTOMOBİL ÇALAN KİŞİYİ GPRS İLE KISA SÜREDE YAKALADI
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Son dakika: BAŞAKŞEHİR'DE POLİS, OTOMOBİL ÇALAN KİŞİYİ GPRS İLE KISA SÜREDE YAKALADI

25.10.2020 10:45 | Son Güncelleme: 25.10.2020 10:49
Son dakika: BAŞAKŞEHİR'DE POLİS, OTOMOBİL ÇALAN KİŞİYİ GPRS İLE KISA SÜREDE YAKALADI

Son dakika gündem haberine göre Başakşehir'de bir otomobili çalan kişi otomobilin GPRS sistemi ile yeri tespit edilip yakalandı.

Başakşehir'de bir otomobili çalan kişi otomobilin GPRS sistemi ile yeri tespit edilip yakalandı. Hırsızlık şüphelisi polis merkezine götürülürken şüphelinin yakalanma anı an be an kameralara yansıdı.

OTOMOBİL GPRS İLE TAKİP EDİLDİ

Kurumsal  firmada çalışan S.G., iddiaya göre Başakşehir'de sabah saatlerinde  34 BOV 478 Plakalı otomobili ile seyir halindeyken cep telefonuna çağrı  geldi ve otomobilini sağa çekip durdu. O sırada tanımadığı bir kişi otomobile binip sürücüye 'Hiç sesini çıkartma arabadan in' dedi. Sürücü hemen araçtan indi ve tanımadığı kişi otomobil ile  hızla olay yerinden uzaklaştı. Durumu hemen polis ekiplerine bildiren S.G., otomobilde GPRS sistemi olduğu söyledi ve polis ekipleri otomobili  sistemden takip etmeye başladı. 

ŞÜPHELİ POLİSİ FARK EDİNCE KAÇMAYA BAŞLADIEkipler otomobilin en son Küçükçekmece İstasyon Caddesinde park halinde sinyal verdiğini tespit etti ve hemen otomobilin yanına gitti. Küçükçekmece Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Büro Amirliği ekipleri otomobili park edip uzaklaşan bir kişiyi çevredeki iş yerinin güvenlik kameralarından tespit etti. 200 metre ileride tespit edilen şüpheli F.D. polis ekiplerini görünce kaçmaya başladı. Kısa kovalamacanın ardından F.D. yakalandı ve gözaltına alınmak istendi. Polislere direnen şüpheli gözaltına alınıp  polis merkezine götürüldü. Bu kovalamaca anları ise an be an kameralara yansıdı. Polis ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından F.D.'nin ceketinin cebinden bıçak çıktı. 

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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