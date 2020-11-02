Son dakika! BAŞAKŞEHİR'DE POLİS ANONS YAPARAK VATANDAŞLARI UYARIYOR
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Son dakika! BAŞAKŞEHİR'DE POLİS ANONS YAPARAK VATANDAŞLARI UYARIYOR

02.11.2020 20:44 | Son Güncelleme: 02.11.2020 20:48
Son dakika! BAŞAKŞEHİR'DE POLİS ANONS YAPARAK VATANDAŞLARI UYARIYOR

Son dakika haberine göre Başakşehir'de, polis otosundan yapılan anonslarla vatandaşlar Koronavirüs salgına karşı uyarılıyor.

Başakşehir'de, polis otosundan yapılan anonslarla vatandaşlar Koronavirüs salgına karşı uyarılıyor. 

Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların yoğun olarak bulunduğu alanlara gelerek polis otosundan anons yaptı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uygun hareket edilmesi yönünde yapılan anonsta, "Sevgili vatandaşlarımız, salgınla mücadele maske, temizlik ve mesafe konusunda çok dikkatli olmalıyız. Son bahara girdik kış yaklaşıyor, özellikle tüm kapalı yerlerde ve yoğunluğun arttığı anlarda fiziki mesafe konusunda daha dikkatli olmalıyız. Salgında birbirimize karşı sorumluyuz" denildi. 

Vatandaşların yoğun olarak bulunduğu alanlarda ve pazarlarda ekiplerin Koronavirüs uyarıları devam ediyor. 

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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