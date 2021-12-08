Son dakika haberleri | BAŞAKŞEHİR'DE OKEY MASASINDA SİLAHLI SALDIRIDA ÖLDÜRÜLDÜ; O ANLAR KAMERADA - Haberler
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Son dakika haberleri | BAŞAKŞEHİR'DE OKEY MASASINDA SİLAHLI SALDIRIDA ÖLDÜRÜLDÜ; O ANLAR KAMERADA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre BAŞAKŞEHİR'de kahvehanede okey oynadığı sırada husumetli olduğu kişinin silahlı saldırısına uğrayan 21 yaşında Bedirhan Atbaş, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

BAŞAKŞEHİR'de kahvehanede okey oynadığı sırada husumetli olduğu kişinin silahlı saldırısına uğrayan 21 yaşında Bedirhan Atbaş, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Cinayetle sonuçlanan saldırı anları güvenlik kamerasına yansırken şüpheli Mehmet L. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, 6 Aralık Pazartesi günü gece saatlerinde Kayaşehir Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet L., daha önceden aralarında husumet olduğu öğrenilen 21 yaşında Bedirhan Atbaş'ın olduğu kahvehaneye geldi. Mehmet L., arkadaşlarıyla okey oynayan Bedirhan Atbaş'a silahla ateş ederek olay yerinden kaçtı. Saldırıda yaralanan Bedirhan Atbaş hastaneye kaldırıldı. Atbaş, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Şüpheli Mehmet L., aynı gece karakola gidip pişman olduğunu söyleyerek polise teslim oldu. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mehmet L. mahkemece tutuklandı.

SİLAHLI SALDIRI ANLARI KAMERADA

Yaşanan olay iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, bir kişinin kafeye girdiği, belinden silahı çıkartıp ateş ettiği, bu sırada bazı kişilerin eline aldıkları ıstakaları silahlı saldırgana fırlattığı görülüyor. Saldırgan kaçarken, yaralanan kişi ve kafede bulunan kişiler büyük panik yaşıyor.

Son dakika haberleri | BAŞAKŞEHİR'DE OKEY MASASINDA SİLAHLI SALDIRIDA ÖLDÜRÜLDÜ; O ANLAR KAMERADA

Son dakika haberleri | BAŞAKŞEHİR'DE OKEY MASASINDA SİLAHLI SALDIRIDA ÖLDÜRÜLDÜ; O ANLAR KAMERADA

Son dakika haberleri | BAŞAKŞEHİR'DE OKEY MASASINDA SİLAHLI SALDIRIDA ÖLDÜRÜLDÜ; O ANLAR KAMERADA

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Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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