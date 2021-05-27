BAŞAKŞEHİR'DE 'EN İYİ NARKOTİK POLİSİ ANNE' PROJESİ TANITILDI
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BAŞAKŞEHİR'DE 'EN İYİ NARKOTİK POLİSİ ANNE' PROJESİ TANITILDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BAŞAKŞEHİR'DE 'EN İYİ NARKOTİK POLİSİ ANNE' PROJESİ TANITILDIAli Çağlar TINBEK / İSTANBUL, (DHA) - BAŞAKŞEHİR'de İçişleri Bakanlığı'nın çocukların ve gençlerin uyuşturucu kullanımının önüne geçme konusunda anne duyarlılığından faydalanmak amacıyla hayata geçirdiği "En İyi Narkotik Polisi...

BAŞAKŞEHİR'DE 'EN İYİ NARKOTİK POLİSİ ANNE' PROJESİ TANITILDI

Ali Çağlar TINBEK/ İSTANBUL, (DHA) - BAŞAKŞEHİR'de İçişleri Bakanlığı'nın çocukların ve gençlerin uyuşturucu kullanımının önüne geçme konusunda anne duyarlılığından faydalanmak amacıyla hayata geçirdiği "En İyi Narkotik Polisi Anne" projesinin tanıtımı yapıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Başakşehir Mehmet Emin Saraç Kültür Merkezi'nde toplantı yaptı. Toplantıya katılan annelere, İçişleri Bakanlığı tarafından hayata geçirilen "En İyi Narkotik Polisi Anne" projesi hakkında bilgi verildi. Toplantıda uyuşturucunun zararlarına değinen narkotik polisleri, yeşil reçete ile satılan bazı ilaçların uyuşturucu niyetiyle kullanıldığını, ebeveynlerin bu durumlarda çocukların üzerinde hassas olmalarını ve gözetim altında tutulmalarını söyledi. Katılımcılara bilgilendirme broşürü verilmesinin ardından toplantı sona erdi.

BAŞAKŞEHİR'DE 'EN İYİ NARKOTİK POLİSİ ANNE' PROJESİ TANITILDI
BAŞAKŞEHİR'DE 'EN İYİ NARKOTİK POLİSİ ANNE' PROJESİ TANITILDI
BAŞAKŞEHİR'DE 'EN İYİ NARKOTİK POLİSİ ANNE' PROJESİ TANITILDI
BAŞAKŞEHİR'DE 'EN İYİ NARKOTİK POLİSİ ANNE' PROJESİ TANITILDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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