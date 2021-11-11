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BAŞAKŞEHİR'DE DEMİR KORKULUKLARA SAPLANAN KEDİYİ İTFAİYE KURTARDI

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BAŞAKŞEHİR'DE DEMİR KORKULUKLARA SAPLANAN KEDİYİ İTFAİYE KURTARDI

BAŞAKŞEHİR'DE DEMİR KORKULUKLARA SAPLANAN KEDİYİ İTFAİYE KURTARDIİhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, (DHA)- BAŞAKŞEHİR'de bir villanın balkonuna giren sahipsiz kedi buradan atlamaya kalkınca bacağı bahçedeki demir korkuluklara saplandı.

BAŞAKŞEHİR'DE DEMİR KORKULUKLARA SAPLANAN KEDİYİ İTFAİYE KURTARDI

İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, (DHA)- BAŞAKŞEHİR'de bir villanın balkonuna giren sahipsiz kedi buradan atlamaya kalkınca bacağı bahçedeki demir korkuluklara saplandı. Kediyi itfaiye erleri veteriner gözetiminde kurtardı.

Bahçeşehir 2'nci Kısım Mahallesi'ndeki bir villanın balkonundan atlayan sahipsiz kedinin, bahçedeki demir parmaklık bacağına saplandı. Kediyi görenler veteriner ve itfaiyeyi aradı. Bahçeşehir itfaiye ekibi veteriner gözetiminde kediyi kurtarmak için harekete geçti. Kedi, itfaiye erleri tarafından kurtarıldı. Veteriner hekim, yaralı kediyi tedavi altına aldı.

BAŞAKŞEHİR'DE DEMİR KORKULUKLARA SAPLANAN KEDİYİ İTFAİYE KURTARDI

BAŞAKŞEHİR'DE DEMİR KORKULUKLARA SAPLANAN KEDİYİ İTFAİYE KURTARDI

BAŞAKŞEHİR'DE DEMİR KORKULUKLARA SAPLANAN KEDİYİ İTFAİYE KURTARDI

BAŞAKŞEHİR'DE DEMİR KORKULUKLARA SAPLANAN KEDİYİ İTFAİYE KURTARDI

BAŞAKŞEHİR'DE DEMİR KORKULUKLARA SAPLANAN KEDİYİ İTFAİYE KURTARDI

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