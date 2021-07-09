Son dakika... Başakşehir'de çocuk etkinlikleri başladı
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Son dakika... Başakşehir'de çocuk etkinlikleri başladı

Son dakika... Başakşehir'de çocuk etkinlikleri başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: Başakşehir Belediyesi'nin geleneksel yaz etkinlikleri kapsamında düzenlenen çocuk etkinlikleri başladı.

Başakşehir Belediyesi'nin geleneksel yaz etkinlikleri kapsamında düzenlenen çocuk etkinlikleri başladı. Kayaşehir Millet Bahçesi'ndeki ilk buluşmada Başakşehirli çocuklar, birbirinden keyifli oyunlarla gönüllerince eğlendi.

Başakşehir Belediyesi, yaklaşık iki yıldır korona virüs salgını nedeniyle bir araya gelemeyen ve sosyalleşemeyen çocuklar için bir dizi etkinlik düzenledi. İlki Kayaşehir Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilen etkinlikte çocuklar, "Sıfır Atık Güzel Gelecek" projesinin sevimli maskotları Başakgiller, jonglör, Hacivat-Karagöz gösterisi, yüz boyama, sahne performansları ve interaktif oyunlarla unutamayacakları bir gün yaşadı.

Başakşehirli çocukların doyasıya eğlendi

Çocuklarının mutluluğuna ebeveynleri de ortak oldu. Anne ve babalar, çocuklarıyla birlikte eğlendi. Etkinliğe kızını getiren Kerem Coşar, Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu'na teşekkür ederek, "Pandemi sürecinde çocuklar eve kapanmıştı. Çok iyi düşünülmüş bir etkinlik ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu. Zihni Doğan da, çocuklarla birlikte çok eğlendiğini belirterek, Başakşehir Belediyesi'ne teşekkür etti.

İkramlar Başakşehir Belediyesi'nden

Otizmli çocuğuyla birlikte etkinliğe katılan Nuray Sert ise, "Çocuğum özel bir çocuk ve burada çok mutlu oldu. Bizim için çok güzel ve eğlenceli bir gün oldu. Başakşehir Belediyesi'ne bu keyifli ve eğlenceli etkinlikler için çok teşekkür ederiz" değerlendirmesinde bulundu.

Etkinlikler her hafta 5 farklı noktada yapılacak

Başakşehir Belediyesi, çocuklarıyla birlikte eğlenmeye gelen anne ve babalara ikramda bulundu. Çocuklara meyve suyu ve kek, ebeveynlere ise çay ve su servisi yapıldı. Çocuk etkinlikleri, yaz ayları boyunca haftanın beş günü Sular Vadisi, Bahçeşehir Gölet, Kayaşehir Millet Bahçesi, Başakşehir Millet Bahçesi ve Ayazma Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilecek. - İSTANBUL

Son dakika... Başakşehir'de çocuk etkinlikleri başladı
Son dakika... Başakşehir'de çocuk etkinlikleri başladı
Son dakika... Başakşehir'de çocuk etkinlikleri başladı
Son dakika... Başakşehir'de çocuk etkinlikleri başladı
Son dakika... Başakşehir'de çocuk etkinlikleri başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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