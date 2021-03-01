Son Dakika | Başakşehir'de bir kişi silahla yaralandı

Başakşehir'de silahla yaralanan bir kişi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, ilçedeki bir sanayi sitesinde güvenlik görevlisi olduğu belirtilen Kemal D., baba oğul olan Turgut Ç. ve Hüseyin Ç. ile henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Kemal D., Hüseyin Ç.'yi silahla yaraladı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı Hüseyin Ç, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Şüpheli Kemal D, polis ekiplerince olayda kullandığı silahla birlikte gözaltına alınırken, olayla ilgili çalışma başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halis Akyıldız