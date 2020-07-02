Son Dakika: BAŞAKŞEHİR'DE BANT ÜRETİMİ YAPAN FABRİKADA YANGIN- 2
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Son Dakika: BAŞAKŞEHİR'DE BANT ÜRETİMİ YAPAN FABRİKADA YANGIN- 2

Son dakika güncel haberi... Başakşehir'de bant üretimi yapan 2 bin 500 metre karelik bir fabrikada yangın çıktı.

Son Dakika: BAŞAKŞEHİR'DE BANT ÜRETİMİ YAPAN FABRİKADA YANGIN- 2
02.07.2020 06:56 | Son Güncelleme: 02.07.2020 06:59

Başakşehir'de bant üretimi yapan 2 bin 500 metre karelik bir fabrikada yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken itfaiye ekipleri yangını kısmen kontrol altına aldı 

Yangın, Şamlar Mahallesi İstiklal Caddesi üzerinde bulunan bant üretimi yapan bir fabrikada çıktı. Yaklaşık 2 bin 500 metre kare alana sahip olan fabrikada sabah saatlerinde alevlerin yükseldiğini görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine Başakşehir, Bağcılar, Bakırköy, Sultangazi'den çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. 

KISMEN KONTROL ALTINA ALINDI Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri birçok noktadan yangına müdahale etti. Polis ekipleri ise çevrede güvenlik önlemi aldı. Fabrikanın konveyör bandı üretimi yaptığı ve yangın esnasında fabrikada kimsenin olmadığı öğrenildi. Fabrikada gece bekçiliği yapan bir kişi, dumanların arasında kalan köpeği, yangından etkilenmeden bulunduğu yerden çıkardı. Fabrikanın yürüyüş bandı üretimi yaptığı ve İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın kısmen kontrol altına alınırken ekiplerin müdahalesi devam ediyor. 

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Kaynak: DHA

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