Son dakika! Başakşehir'de bant üretimi yapan fabrikada yangın- 1
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Son dakika! Başakşehir'de bant üretimi yapan fabrikada yangın- 1

Gelen son dakika haberlerine göre BAŞAKŞEHİR'de bant üretimi yapan 2500 metre karelik bir fabrikada yangın çıktı.

Son dakika! Başakşehir'de bant üretimi yapan fabrikada yangın- 1
02.07.2020 06:14 | Son Güncelleme: 02.07.2020 06:58

BAŞAKŞEHİR'de bant üretimi yapan 2500 metre karelik bir fabrikada yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken ekiplerin yangına müdahalesi devam ediyor.

Yangın, Şamlar Mahallesi İstiklal Caddesi üzerinde bant üretimi yapan bir fabrikada çıktı. 2500 metre kare alana sahip olan fabrikada sabah saatlerinde alevlerin yükseldiğini görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.


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Kaynak: DHA

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