Son Dakika: Başakşehir çalışmalarını sürdürdü
Son dakika spor haberi: Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 27. haftasında Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
01.06.2020 15:04 | Son Güncelleme: 01.06.2020 15:11
Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 27. haftasında Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda bulunan kulüp tesislerinde dinamik ısınmayla başlayan idman, 5'e 2 oyunla devam etti. Pas çalışmasının ardından çift kale maçla antrenman sona erdi.
Turuncu-lacivertliler, yarın saat 11.00 ve 17.00'de yapacağı antrenmanlarla Alanyaspor karşılaşmasının hazırlıklarına devam edecek. - İSTANBUL
Kaynak: İHA