Son dakika: Barzani liderliğindeki KDP: PKK sürekli kaçış halinde
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Son dakika: Barzani liderliğindeki KDP: PKK sürekli kaçış halinde

11.02.2021 22:23 | Son Güncelleme: 11.02.2021 22:26
Son dakika: Barzani liderliğindeki KDP: PKK sürekli kaçış halinde

Gelen son dakika haberine göre Eski Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesut Barzani liderliğindeki Kürdistan Demokratik Partisi, terör örgütü PKK'nın daima kaçış halinde olduğunu bildirdi.

Eski Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesut Barzani liderliğindeki Kürdistan Demokratik Partisi, terör örgütü PKK'nın daima kaçış halinde olduğunu bildirdi.

KDP Sözcüsü Mahmud Muhammed, PKK'nın "KDP, TSK ile ortak hareket ediyor" iddialarına ilişkin yazılı açıklama yayımladı.

Partilerinin TSK'nın PKK'ya karşı yürüttüğü operasyonlarla herhangi bir bağlantısının olmadığını vurgulayan Muhammed, "(KDP) Asla PKK'nın savaşması veya savaşmamasının önünü kapatmamıştır. Savaşamadıkları zaman kaçıyorlarsa burada KDP'nin bir hatası yok." ifadelerini kullandı.

Muhammed, şöyle devam etti:

"PKK, asılsız ithamlardan vazgeçmelidir. Onlar da çok iyi biliyor ki KDP'nin bu savaşta bir parmağı olsaydı, PKK daha kötü bir durumda olacaktı. Bize göre bu istikrarsızlığın en iyi çözümü PKK'nın Kürdistan Bölgesi'nin yakasından düşmesidir."

KDP Sözcüsü Muhammed ayrıca, PKK'nın Türkiye toprakları içinde çatışamadığını ve devamlı kaçış halinde olduğunu kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İdiris Okuduci

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