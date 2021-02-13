Son Dakika | Barty ve Svitolina, Avustralya Açık'ta 4. tura yükseldi

Bir son dakika haberine göre Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ın kadınlarda 1 numaralı seri başı Ashleigh Barty ve 5 numaralı seri başı Elina Svitolina, 4. tura çıktı.