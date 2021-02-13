Son Dakika | Barty ve Svitolina, Avustralya Açık'ta 4. tura yükseldi
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Son Dakika | Barty ve Svitolina, Avustralya Açık'ta 4. tura yükseldi

13.02.2021 12:55 | Son Güncelleme: 13.02.2021 12:59
Son Dakika | Barty ve Svitolina, Avustralya Açık'ta 4. tura yükseldi

Bir son dakika haberine göre Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ın kadınlarda 1 numaralı seri başı Ashleigh Barty ve 5 numaralı seri başı Elina Svitolina, 4. tura çıktı.

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ın kadınlarda 1 numaralı seri başı Ashleigh Barty ve 5 numaralı seri başı Elina Svitolina, 4. tura çıktı.

Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın 6. gününde korta çıkan Avustralyalı Barty, üçüncü tur mücadelesinde 29 numaralı seri başı Rus Ekaterina Alexandrova ile karşılaştı.

Maça servisini kırdırarak başlayan ancak çabuk toparlanan Barty, 80 dakika süren karşılaşmayı 6-2 ve 6-4'lük setlerle 2-0 kazanarak son 16 isim arasına kaldı.

5 numaralı seri başı Ukraynalı Elina Svitolina, 26 numaralı seri başı Kazak Yulia Putintseva'yı 6-4 ve 6-0'lık setlerle turnuva dışında bıraktı.

Erkekler 9 numaralı seri başı İtalyan Matteo Berrettini de 19 numaralı seri başı Rus Karen Khachanov'u 7-6'lık setlerle 3-0 mağlup ederek turnuvada ilk kez 4. tur biletini aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Kaymaz

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