Son Dakika: Bartın Valiliği'nden açıklama geldi mi? Bartın Valisi Sinan Güner açıklaması!

Son Dakika: Bartın'da etkili olan yağışlar sele neden oldu. Şiddetli sağanak nedeniyle köprü ve yollar çöktü, bazı bölgelerde heyelan yaşandı. Bunun üzerine Bartın Valiliği'nden açıklama geldi mi? Bartın Valiliği Bartın'da yaşanan sel felaketi ile ilgili açıklamada bulundu mu? Bartın Valisi Sinan Güner açıklaması!

Son Dakika: Bartın-Karabük yolunda sel nedeniyle çökme meydana geldi, 2 köye ulaşım sağlayan köprüler yıkıldı, su baskınları yaşandı. Evlerinde mahsur kalan bazı vatandaşlar ise AFAD, UMKE ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Bunun üzerine Bartın Valiliği'nden açıklama geldi mi?Bartın Valiliği Bartın'da yaşanan sel felaketi ile ilgili açıklamada bulundu mu? Bartın Valisi Sinan Güner açıklaması! İşte detaylar haberimizde...

SON DAKİKA: BARTIN VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA GELDİ Mİ?

Bazı vatandaşların evlerinde mahsur kaldığı belirtilirken, ekiplerin köylere ulaşma çabası devam ediyor. Ayrıca, Kumluca beldesinde ise derelerin taştığı ve çok sayıda evde su baskını yaşandığı öğrenildi. Yenihan köyüne giden Bartın Valisi Sinan Güner de selin vurduğu bölgelerle ilgili açıklama yaptı.

Son Dakika: "Saat 03.00 sıralarında ilk ihbarlar gelmeye başladı. Şu an bulunduğumuz Bartın Abdipaşa Ulus karayolu üzerindeki yol, çeşitli heyelanlar nedeniyle kapalıydı. Açtık buraya kadar ulaştık ancak burada menfez göçmüş durumda. Buradan ilerisi yok. Servis yoluyla ulaşımı sağlamış olduk. Dere yatağında evler vardı, oradaki insanları kurtardık. Aracın üzerinde yardım bekleyenler vardı, sele kapılmış araçlar vardı, onları kurtardık. Kumluca beldesine bağlı Akörensöküler köyünde bütün köprüler yıkılmış servis yolları ile geçmeye çalışıyoruz. Ulus'un Zafer köyünde bütün ulaşımı sağlayan her türlü köprü yıkılmış durumda. Karabük Valiliği'nden destek istedik o taraftan gelinebilecek yollardan onlar gelmeye çalışıyor. Özel idare ekipleri de patika yollardan araçları yürüterek inmeye çalışıyorlar.