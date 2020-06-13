Son dakika... Bartın'da uyuşturucu operasyonu: 12 tutuklama
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Son dakika... Bartın'da uyuşturucu operasyonu: 12 tutuklama

Son dakika güncel haberi... BARTIN'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 17 kişiden 12si, tutuklandı.

Son dakika... Bartın'da uyuşturucu operasyonu: 12 tutuklama
13.06.2020 12:33 | Son Güncelleme: 13.06.2020 13:50
BARTIN'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 17 kişiden 12si, tutuklandı.

Bartın ve Ulus Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyon düzenlendi. Kent merkezi ve Ulus ilçesi ile İstanbul'da belirlenen adreslere eş zamanlı yapılan baskında, 17 kişi gözaltına alındı. İfade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 12'si tutuklanarak cezaevine gönderdi. 5 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. 


- Bartın

Kaynak: DHA

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