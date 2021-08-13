Son dakika: Bartın'da selde kaybolan kadını arama çalışmaları sürüyor (5)
Son dakika gelişmesine göre ÇAMURA SAPLANAN KÖPEĞİ KURTARDILARBartın'ın Ulus ilçesi Akörensöküler köyünde kaybolan Arife Ünal'ı arama çalışmaları için Ankara'dan gelen Jandarma Arama Kurtarma ekibi, çamura saplanan köpeği gördü.
ÇAMURA SAPLANAN KÖPEĞİ KURTARDILAR
Bartın'ın Ulus ilçesi Akörensöküler köyünde kaybolan Arife Ünal'ı arama çalışmaları için Ankara'dan gelen Jandarma Arama Kurtarma ekibi, çamura saplanan köpeği gördü. Ekipler köpeği çamurdan çıkartarak, güvenli bölgeye taşıdı. Köpek temizliği yapıldıktan sonra sahibine teslim edildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ayhan Acar