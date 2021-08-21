Son Dakika | BARTIN'DA SELDE 24 BİN TAVUK ÖLDÜ
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Son Dakika | BARTIN'DA SELDE 24 BİN TAVUK ÖLDÜ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre BARTIN'ın Ulus ilçesinde yaşanan sel felaketinde Kumluca beldesindeki tavuk çiftliğindeki 24 bin tavuk telef oldu.

BARTIN'ın Ulus ilçesinde yaşanan sel felaketinde Kumluca beldesindeki tavuk çiftliğindeki 24 bin tavuk telef oldu. Çiftliğin sahibi Atnen Aydoğan, 5 bin tavuğu kurtarabildiklerini belirterek, Üretim çiftliğimize üst tarafındaki köprünün tıkanması sonucu sel suları girdi. 24 bin hayvanı kurtaramadık. 1 milyon 100 bin lira zararımız var. Bizim tesis dere kenarının üzerinde ama, ben hayatımda böyle sel afeti görmedim dedi.

Kozcağız- Kumluca yolu üzerinde Yenikışla mevkisinde 21 yıl önce Atnen Aydoğan 2 bin 100 metrekarelik kapalı alana tavuk çiftliği kurdu. Kumluca deresine 500 metre uzaklıkta olmasına rağmen sel sularının yaklaşık 10 metre yükselmesi nedeniyle tavuk çiftliği sular altında kaldı. 2 katlı üretim çiftliğinin alt katında bulunan 33 günlük 24 bin piliç sel sularında öldü. Çiftliğin 2'nci katında bulunan 5 bin tavuk ise kurtarılarak, güvenli bölgeye taşındı. Üretim tesisindeki bütün malzemelerin zarar gördüğü sel afeti sonrasında tavuk çiftliğinde temizlik çalışmaları devam ediyor. Ölen 24 bin tavuk ise sağlık ve tarım müdürlüğü ekiplerinin gözetiminde ilaçlanarak, toprağa gömüldü.

'KÖPRÜDEN TAŞAN SULAR 2 METRE YÜKSEKLİKTE TESİSE GİRDİ

Sel afeti sırasında büyük korku yaşadıklarını söyleyen çiftlik sahibi Atnen Aydoğan, Saat 3.5 gibi yukarıda bulunan köprünün altının tıkanması sonucu sel suları tesise girmeye başladı. Sel suları tesisin alt katındaki kapıları patlatarak, içeriye girdi. İçeride 29 bin kanatlı hayvanımız vardı. 24 bini telef oldu, ancak 5 binini kurtarabildik. Zaten kurtardıklarımız da ikinci kattaydı. Bununla birlikte bütün cihazlarımız ekipmanlarımız kullanılamaz hale geldi. Öncelikli olarak burada çalışan arkadaşlarımızı güvenli yerlere tahliye ettik. Sel suları burada yaklaşık 1.80 santim olarak yükseldi. Telef olan kanatlı hayvanlarımızı sağlık ekiplerinin gözetiminde toprağa gömdük. Şu anda sel sonrasında Kumluca Belediyesi ekiplerinin yardımıyla temizlik çalışması yapıyoruz dedi.

'BÖYLE BİR AFET YAŞAMADIM, GÖRMEDİM'

Selden sonra toplam tavuk çiftliklerinde zararın yaklaşık 1 milyon 100 bin TL olduğunu söyleyen Atnen Aydoğan, Zararımız çok büyük, ekipler geldi hasar tespit çalışması yaptı. Bizim tesisimiz 21 yıldır burada ama biz hiç böyle bir şey yaşamadık. Böyle bir sel yükselmesi de hiç yaşamadık. Belki biz küçükken olmuştur ama bilmiyoruz diye konuştu.

Son Dakika | BARTIN'DA SELDE 24 BİN TAVUK ÖLDÜ
Son Dakika | BARTIN'DA SELDE 24 BİN TAVUK ÖLDÜ
Son Dakika | BARTIN'DA SELDE 24 BİN TAVUK ÖLDÜ
Son Dakika | BARTIN'DA SELDE 24 BİN TAVUK ÖLDÜ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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