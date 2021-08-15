Son dakika! BARTIN'DA SEL YARALARI SARILIYOR
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Son dakika! BARTIN'DA SEL YARALARI SARILIYOR

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre BARTIN'da sel felaketinden en çok etkilenen Ulus ilçesine bağlı Zafer köyünde yıkılan köprünün yerine geçici olarak yol yapılarak köye ulaşım sağlandı.

BARTIN'da sel felaketinden en çok etkilenen Ulus ilçesine bağlı Zafer köyünde yıkılan köprünün yerine geçici olarak yol yapılarak köye ulaşım sağlandı.

Ulus ilçesine bağlı Zafer köyünün bağlantısını sağlayan girişteki köprü yıkılırken, Devlet Su İşleri ekiplerinin dere yatağına beton blokları koymasının ardından geçici olarak yol yapıldı. 400 hanenin bulunduğu Zafer köyünde vatandaşlar iş yerlerine ve evlerine giren suları temizleme çalışması yapıyor. Çalışmalara belediye, polis ve jandarma ekipleri, destek veriyor. Köydeki temizleme çalışmalarına çeşitli kurumlardan 27 iş makinesi ile jandarma ve polislerin yanı sıra 123 personel görev alıyor.

Son dakika! BARTIN'DA SEL YARALARI SARILIYOR
Son dakika! BARTIN'DA SEL YARALARI SARILIYOR
Son dakika! BARTIN'DA SEL YARALARI SARILIYOR
Son dakika! BARTIN'DA SEL YARALARI SARILIYOR

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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