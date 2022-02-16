Son dakika: Bartın'da jandarmadan uyuşturucu operasyonu

BARTIN (İHA) - Bartın'da İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerce gerçekleştirilen operasyonda 5 kilo kubar esrar ele geçirilirken, bir kişi gözaltına alındı.

Amasra ilçesine bağlı Çanakçılar köyünde ikamet eden 65 yaşındaki R.E.'nin Bartın'ın çeşitli bölgelerine kubar esrar sevkiyatı yaparak piyasaya sürdüğüne yönelik istihbarat sağlayan Bartın İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerce operasyon yapıldı. Yapılan operasyonda R.E. isimli şahsın evinde ve eklentilerinde arama yapıldı. Narkotik arama köpeği Cesur'un da katıldığı aramalarda satışa hazır vaziyette 5 kg kubar esrar maddesi, 1 adet dürbün, 2 adet av tüfeği, 1 adet elektronik tartı ile kubar esrar maddesinin satışından elde edildiği değerlendirilen 15 bin 985 TL ele geçirildi.

Jandarma ekiplerince yakalanan ve gözaltına alınan R.E.'nin Amasra Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edileceği öğrenildi. Öte yandan ele geçirilen uyuşturucu maddesinin 100'er gramlık poşetler halinde olduğu öğrenildi. - BARTIN

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa