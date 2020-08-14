Son Dakika | Bartın'da düğün görüntüleri filyasyon çalışmalarında kullanılacak Son dakika haberi: Bartın'da düğünlerde çekilen kamera görüntülerinin, ihtiyaç duyulması halinde filyasyon çalışmalarında kullanılmasına karar verildi.

Bartın'da düğünlerde çekilen kamera görüntülerinin, ihtiyaç duyulması halinde filyasyon çalışmalarında kullanılmasına karar verildi.

Vali Sinan Güner başkanlığında toplanan İl Filyasyon Çalışmaları Takip Kurulu, filyasyon çalışmaları için alınacak yeni önlemler değerlendirildi.

Toplantıda, il genelinde yapılan köy ve salon düğünlerinde düğün sahibi ile davetlilerin tamamının kimlik bilgilerinin kolluk görevlilerince alınmasına, bu kişilerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pozitif ile temaslı kayıtlarının olup olmadığının sistem üzerinden kontrol edilmesine karar verildi.

Ayrıca nişan, nikah, düğün organizasyonlarında evlenen çiftlere hatıra kalması amacıyla çekilen kamera görüntülerinin, ihtiyaç duyulması halinde filyasyon çalışmaları ve pozitif temaslılarının takibinde kullanılmak üzere kolluk görevlilerinin erişimine açılması kararlaştırıldı.

Kaynak: AA