Son Dakika | BARTIN'DA AYAKKABI FABRİKASINDA YANGIN ÇIKTI (2) Son dakika gündem haberine göre BARTIN'ın Kurtköy köyünde bulunan ayakkabı üretim fabrikasında yangın çıktı.

BARTIN'ın Kurtköy köyünde bulunan ayakkabı üretim fabrikasında yangın çıktı. Siyah dumanların yükseldiği fabrikada söndürme çalışmaları devam ediyor.

Yangın, öğle saatlerinde Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir ayakkabı üretim fabrikasının hammadde bölümünde çıktı. İddialara göre, kaynak yapıldığı sırada kıvılcımların ayakkabı hammaddesine sıçraması sonucu yangın çıktı. 150 işçi yangının çıkmasının ardından fabrikadan tahliye edilirken, olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Fabrikada zaman zaman patlama sesleri de duyuluyor. Yangın sonrasında işçiler büyük panik yaşarken, OSB'deki doğalgaz hattı kapatıldı. Yangını söndürmek için ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: DHA