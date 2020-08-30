Son Dakika: BARTIN 3 katlı binada yangın 4 kişilik aile itfaiye merdiveniyle kurtarıldı
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Son Dakika: BARTIN 3 katlı binada yangın 4 kişilik aile itfaiye merdiveniyle kurtarıldı

Son dakika haberleri... 3 katlı binada yangın 4 kişilik aile itfaiye merdiveniyle kurtarıldıBARTIN'a bağlı Büyükkıran köyünde, 3 katlı binada çıkan yangında, 5 kişi dumandan etkilendi.

30.08.2020 12:15 | Son Güncelleme: 30.08.2020 12:22

3 katlı binada yangın 4 kişilik aile itfaiye merdiveniyle kurtarıldı

BARTIN'a bağlı Büyükkıran köyünde, 3 katlı binada çıkan yangında, 5 kişi dumandan etkilendi. Evde mahsur kalan 2'si çocuk 4 kişilik aile itfaiye merdiveni ile kurtarılırken, bir kedi de görevliler tarafından binadan çıkarıldı. Yangın, Bartın-Karabük yolu üzerindeki Büyükkıran köyünde, sabah saatlerinde yaşandı. İsmail Aslantin'in oturduğu 3 katlı binanın 1'inci katından, bir anda dumanlar ve alevler yükselmeye başladı. Ev sahibi Aslantin, kendi çabasıyla evden çıkarken, komşuları, yoğun duman ve alev nedeniyle evlerinde mahsur kaldı. Çevredekilerin durumu haber vermesi üzerine olay yerine Bartın Belediyesi'ne bağlı itfaiye ile sağlık ekipleri sevk edildi. Yangında, dumandan etkilenen Birol Yazıcı, yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Yoğun duman ve alevler nedeniyle evi terk edemeyen binadaki 2'si çocuk 4 kişilik aile, itfaiye merdiveniyle alınarak, aşağıya indirildi. Evde bulunan bir kedi de itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yangın büyümeden kontrol altına alınırken, soğutma çalışması yapıldı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Son Dakika: BARTIN 3 katlı binada yangın 4 kişilik aile itfaiye merdiveniyle kurtarıldı

Kaynak: DHA

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