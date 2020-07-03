Son Dakika: Barolara ilişkin kanun teklifi TBMM Adalet Komisyonunda
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Son Dakika: Barolara ilişkin kanun teklifi TBMM Adalet Komisyonunda

Son dakika haberine göre MHP Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk, barolara ilişkin kanun teklifinin, büyükşehir barolarının Anadolu baroları üzerindeki tahakkümüne son verilmesini öngördüğünü belirterek "Teklifimiz, avukatlık mesleğinin onur ve saygınlığının daha da yukarı çıkarılmasını hedefliyor.

Son Dakika: Barolara ilişkin kanun teklifi TBMM Adalet Komisyonunda
03.07.2020 00:51 | Son Güncelleme: 03.07.2020 00:54

MHP Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk, barolara ilişkin kanun teklifinin, büyükşehir barolarının Anadolu baroları üzerindeki tahakkümüne son verilmesini öngördüğünü belirterek "Teklifimiz, avukatlık mesleğinin onur ve saygınlığının daha da yukarı çıkarılmasını hedefliyor." dedi.

TBMM Adalet Komisyonunda, AK Parti ve MHP milletvekillerince hazırlanan Avukatlık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Teklifi üzerindeki görüşmeler sürüyor.

İYİ Parti Aksaray Milletvekili Ayhan Erel, "Türk milletinin gündeminde barolarla ilgili bir değişiklik talebi yok. Avukatların gündeminde de baroların işleyişine, seçimine ilişkin herhangi bir talepleri yok." dedi.

Teklifi hazırlayanların genel sıkıntısının, Ankara, İstanbul ve İzmir delege sayısının baro yönetimine egemen olmasından kaynaklandığını savunan Erel, teklifle, her ile dört delege ve 5 bini aşan her avukat için de bir delegenin öngörüldüğünü söyledi. Bunun da temsilde adaleti sağlamadığını dile getiren Erel, 40 üyesi olan baroya da 4 bin 720 üyesi olan baroya da dört delege verileceğini söyledi. Erel, "Bir yandan 'temsilde adalet olmuyor' diye şikayet ediyoruz, diğer taraftan da tabiricaizse temsilde adaleti tarihe, çöplüğe gömüyoruz." dedi.

Erel, Meclis kapısında baro başkanlarının insanlık onuruna yakışmayacak bir şekilde beklediğini savunarak baro başkanlarının komisyonda bulunmasının hiç kimseye zarar vermeyeceğini söyledi. Erel, "Yapılan araştırmalarda sürekli güven kaybeden yargıya bu düzenleme ile bir balta da savunma tarafından vurulmuş olacaktır." ifadesini kullandı.

"Baroları bölmeyelim"

CHP İstanbul Milletvekili Zeynel Emre, tümü üzerindeki görüşmeler tamamlandıktan sonra teklifin alt komisyona sevk edilmesini ve maddelerin orada görüşülmesini istedi.

Emre, yargı reformlarının sonuçlarına bakıldığında, sürekli bir geriye gidişin olduğunu savunarak, yargının yapboz tahtasına çevrildiğini, AK Parti iktidarları döneminde "reform", "strateji" gibi kavramların içinin boşaltıldığını iddia etti.

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu'nun, TBB ve barolara ilişkin geçmişte söylediği sözleri milletvekilleriyle paylaşan Emre, "Muhalefet partisi olarak bizlerin bile söylemediği, söylemekte gerisinde kaldığı bu açıklamaları Sayın Erdoğan'ın yüzüne karşı söyleyen Feyzioğlu, ellerini parçalarcasına Erdoğan'ı alkışlar olmuş duruma geldi." dedi.

Çoklu baro sisteminin Ankara, İstanbul ve İzmir için öngörüldüğünü ifade eden Emre, "Amaç iktidarın kontrol edemediği, seçimlerde kendisinin desteklediği grupların yönetimi kazanamadığı baroları susturmak. Bu doğru bir iş değil, bundan vazgeçin. Baroları bölmeyelim. Çoklu baro uygulaması bu işe ciddi zarar verecektir." diye konuştu.

-"Barolar, gücünü üye sayısından almıyor"

MHP Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk, kanun teklifinin baroları bir yere bağlamadığını, düzenlemede avukatlık mesleğinin kalitesini düşürecek bir unsurun yer almadığını söyledi.

Uzun zamandır beklenti ve talepleri karşılayan yeni düzenlemeler yapıldığını dile getiren Öztürk, "Üstelik yeni kurulacak barolar da TBB'ye bağlı olacak. Şu anki durumda mevcut yönetimden memnun olan avukatlar, yeni bir baro gereksinimi duyacaklar mı duymayacaklar mı bilemiyoruz. Baro yönetiminden memnunlarsa zaten yeni baro kurma zorunluluğu hissetmeyecekler. Memnunlarsa kurmasınlar, memnun değillerse kurabilirler." değerlendirmesinde bulundu.

Baroların, gücünü üye sayısından veya baro başkanının koltuğundan almadığını, hukuki mevzuatından ve adaletli temsilden aldığını belirten Öztürk, şöyle devam etti:

"Teklifimiz tam da bunları sağlamaya yönelik düzenlemeler içermektedir. 'Bağımsız ve özgür savunmaya ket vurulacak.' demek, kamuoyunu yanıltmaya yönelik, mesnetsiz bir söylemdir. Hangi avukat arkadaşımız baroya üye olduğu için mahkemede savunmasını yapamayacaktır? Üye olduğu baro tercihiyle mahkemelerde yaptığı savunmanın birbiriyle bağlantısı nasıl kurulabilecektir? Bunu da anlamış değiliz. Büyükşehir barolarının Anadolu baroları üzerindeki tahakkümüne son verilmesini öngören teklifimiz, avukatlık mesleğinin onur ve saygınlığının daha da yukarı çıkarılmasını hedeflemektedir."

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş ise kanun teklifinde yer alan düzenlemelere ilişkin baroların bir talebinin olmadığını savunarak, "Böyle bir talep yok. Başka talepleri var ama iktidar, 'Ben düşündüm taşındım baroyu böleceğim' diyor. 80 baro 'Bu yasayı istemiyoruz.' diyor. Bir hukukçu olarak şu an canım çok yanıyor çünkü avukatlar dışarıda, baro başkanları Meclis kapısının önünde bekliyor." ifadesini kullandı.

Teklifin tümü üzerindeki görüşmeler devam ediyor.

Öte yandan CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, görüşmeler sırasında milletvekili arkadaşlarına, terlediğini ve boğazının ağrıdığını söyledi. Bunun üzerine CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ve bir grup milletvekili Tanal'ı Kovid-19 testi için Meclis revirine götürdü. Burada ilk kontrolü yapılan Tanal, daha sonra ambulans ile hastaneye götürüldü.

Komisyon çalışmalarına devam ederken, Tanal'ın oturduğu koltuk ise dezenfekte edildi.

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Kaynak: AA

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