Son Dakika | Barışmak istediği eşini bıçaklayarak öldüren koca tutuklandı
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Son Dakika | Barışmak istediği eşini bıçaklayarak öldüren koca tutuklandı

23.03.2021 11:53 | Son Güncelleme: 23.03.2021 12:00
Son Dakika | Barışmak istediği eşini bıçaklayarak öldüren koca tutuklandı

Son dakika haberi: OSMANİYE'de barışma bahanesiyle yanına gittiği 3 çocuk annesi eşi Serpil Fikirli'yi (33) bıçaklayarak öldüren Cemil Fikirli, tutuklandı.

OSMANİYE'de barışma bahanesiyle yanına gittiği 3 çocuk annesi eşi Serpil Fikirli'yi (33) bıçaklayarak öldüren Cemil Fikirli, tutuklandı.

İlçeye bağlı Yeniköy köyünde yaşayan 12 yıllık evli, 3 çocuk annesi Serpil Fikirli, bir süre önce geçimsizlik nedeniyle tartıştığı eşi Cemil Fikirli'yi terk edip, kayınpederinin evine yerleşti. Barışmak istediğini belirten Cemil Fikirli, dün öğle saatlerinde eşi ile konuşmak için babasının evine gitti. Burada görüşen çift arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Cemil Fikirli, bıçakla eşi Serpil Fikirli'yi yaraladı. Çağrılan ambulansla kentteki özel bir hastaneye kaldırılan Serpil Fikirli, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Cemil Fikirli ise jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Cemil Fikirli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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