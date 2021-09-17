Son dakika: Barış Pınarı Harekatı'nda yaralanmıştı, 19 ay sonra mahkeme kararıyla şehit sayıldı

DENİZLİLİ sözleşmeli Piyade Uzman Onbaşı Oğuzhan Göçenoğlu'nun (25), 2019 yılındaki Barış Pınarı Harekatı sırasında yanı başında mayın patladı. Göçenoğlu, 2 ay sonra hastanede hayatını kaybetti ancak şehit sayılmadı. Hukuk mücadelesi başlatan baba Abdullah Göçenoğlu, 19 ay sonra oğlunun mahkeme kararıyla şehit sayılmasını sağladı. Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın aileye şehitlik beratı vereceği bildirildi.

Pamukkale Üniversitesi'nde Bilgisayarlı Muhasebe Bölümü öğrencisiyken 15 Temmuz darbe teşebbüsüne tanık olan, ardından askerlik görevini yapmaya karar veren Oğuzhan Göçenoğlu, askerliğini tamamladıktan sonra sözleşmeli uzman onbaşı olarak görev aldı ve Silahlı Kuvvetler bünyesinde kaldı. Göçenoğlu 2019 yılı Kasım ayında birliği ile birlikte Suriye'de gerçekleştirilen Barış Pınarı Harekatına katıldı. M4 karayolundaki mayın arama ve tarama faaliyetleri sırasında 1 metre önünde el yapımı patlayıcı (EYT) infilak etti. Gözle görülen yarası bulunmayan Göçenoğlu sonraki süreçte şiddetli baş ağrıları ve kulak çınlaması yaşadı.

Baba Abdullah Göçenoğlu, vatanını ve memleketini savunmak için hiç düşünmeden bu göreve talip olan oğlunun şehitlik unvanını aldıkları için ailece gururlu olduklarını belirti, "Oğlum, 15 Temmuz Darbe girişiminde asker olmaya karar verdi. Askerken mayın patladı ancak yara almadı. Hastanede tedavi gördüğü sırada kaybettik. İhmali olanlar var ancak kırgın değiliz. Vatan sağ olsun. Ülkemin ihtiyacı olsa ben ve 2 oğlum da her türlü göreve hazırız. Ben devletime, vatanıma kırgın değilim. Bu iş 19 aydır devam ediyor. Nihayetinde mahkeme bir karar verdi. Türk adaleti, hukuku görevini yapmıştır. Oğluma şehit demiştir. Bu saatten sonra oğlumun onurunu, gururunu biz acısıyla birlikte taşıyacağız" dedi.